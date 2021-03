SILOVAO TINEJDŽERKU, MORAĆE DA ROBIJA 10 GODINA! Osuđeni Srbin šokirao u sudnici: Uživam kad me se drugi plaše

A. L. (41), poreklom iz Srbije, koji je uhapšen u Beču zbog sumnje da je pre tri godine silovao tinejdžerku (18), osuđen je na 10 godina zatvora, a njegova odbrana i ponašanje zaprepastili su sve prisutne u sudnici!

Kako prenosi austrijski Kosmo, A. L. se tokom suđenja ponašao osiono i bio je prilično nervozan, a šokirao je izjavom "da mu je sve jedno na koliko će godina biti osuđen, kao i da uživa kada ga se drugi plaše".

- Da li ćete me osuditi na dve ili 22 godine nije me briga! - rekao je A. L., okrenuo se ka svom advokatu i povikao:

- A tebe, muka mi je kada te vidim! Šta ti uopšte radiš ovde, ne treba mi tvoja pomoć. Želim da se što pre vratim u svoju ćeliju da mogu da nastavim da treniram i gledam seriju.

Bio makro Maltretirao žene Tokom suđenja se moglo čuti da A. L., osim dosijea u Srbiji, ima dosije i u Nemačkoj, gde ja navodno bio makro. - Policiji je poznat po tome što je malteretirao na desetine žena - navode austrijski mediji.

Forenzički psihijatar na sudu je objasnila da optuženi ima teški kombinovani poremećaj ličnosti , "zlonamerni narcizam" i "neizlečivi seksualni sadizam", zbog čega se može reći da je izuzetno opasan, prenose austrijski mediji. Oni su podsetili da je ovaj čovek, koji ima i državljanstvo Srbije, uhapšen 2018. godine zbog sumnje da je silovao tinejdžerku nedaleko od podzemne železničke stanice.

- Bilo je oko četiri sata ujutru kada sam se vraćala kući iz podzemne železnice i primetila sam da me prati nepoznati čovek. Zgrabio me je s leđa i rekao da ćutim, jer ima nož kod sebe, odvukao me je među zgrade. Ponudila sam mu poslednjih 50 evra da me pusti. Novac nije prihvatio i nakon toga me je silovao - rekla je na sudu vidno uznemirena žrtva i dodala da je napadač potom pobegao.

Policija je do A. L. došla zahvaljujući trgaovima DNK koje je ostavio na odeći i telu nesrećne devojke.

- Kada je uhapšen utvrđeno je da je reč o okorelom prestupniku koji je samo dva meseca pre silovanja izašao iz zatvora. O tome svedoči i njegov odgovor na pitanje sudije da li se protiv njega vodi još neki krivični postupak. "Uf, prestao sam da brojim! Sa 14 godina sam prvi put ležao u maloletničkom zatvoru. Rođen sam u Srbiji, ali sam od 14 do 35 godine bio po zatvorima!". Austrijski OE24 prenosi i da se osuđeni A. L. navodno hvalio da je u Srbiji sa 14 godina počinio dva ubistva, za koja nije ni odgovarao jer je bio maloletan.

