AGONIJA UGLEDNOG NIŠKOG LEKARA TRAJALA GODINAMA: Ja ću da kažem tamo gde treba! Bračni par mu dovodio pacijente i dobro plaćao

Agonija niškog kardiologa Jozefa G. očigledno je trajala više godina, ali on o tome nije hteo da priča medijima kojima je samo otvorio prozor u prizemlju svoje porodične kuće.

- Nemam šta ja vama da pričam. Ja ću da kažem šta ću da kažem tamo gde to treba - rekao je lekar danas medijima i zatvorio prozor.

Njega su, kako je ocenilo tužilaštvo, držali kao roba N. N. i njegova nevenčana supruga D. P. koja je inače medicinska sestra u Kliničkom centru u Nišu. Davao im je penziju, išao je čak i kod drugih ljudi da se pozajmljuje da bi navodno njima davao novac. Jozef G. je živeo kod njih u kući jer je napustio porodicu.

Klupko oko robovlasničkog odnosa se odmotalo sredinom februara kada je uhapšen načelnik Internog odeljenja Vojne bolnice kome je upravo N. N. dovodio civilne pacijente što nije dozvoljeno. Pregledi i intervencije su naplaćivane "solarno" odnosno "pare na sunce". Na početku je lekar Vojne bolnice tražio veću sumu novca, a onda mu je predočeno da može da ode u zatvor jer je sve radio protivzakonito.

Nakon tog slučaja policija je otkrila da je i Jozef u potčinjenom odnosu u kući N.N.

Priznati kardiološki stručnjak je sve vreme išao na posao u privatnu nišku kliniku tako da je mogao da umakne otmičarima pa se pretpostavlja da se dobrovoljno vraćao u kuću svog nekadašnjeg prijatelja i njegove supruge.

Prema jednoj verziji on je bio emotivno vezan za N. N., a prema drugoj i njemu je dovodio pacijente bez uputa pa su pregledi bili nelegalni čime ga je navodno ucenjivao N. N., a koji je među niškim lekarima očigledno tražio žrtve. On se ponekada pojavljivao na kardiologiji, ali zaposleni su znali da je on tada bio doktorov prijatelj.

(Kurir.rs/M.S.)

