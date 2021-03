UŽASNO! LEKAR IM BIO ROB: Medicinska sestra i njen muž tukli doktora, uzimali mu penziju! LEKAR SE EMOTIVNO VEZAO ZA MUČITELJA!

Bračni par N. N. i D. P., kojima je određen pritvor zbog sumnje da su dve godine kao roba držali penzionisanog kardiologa J. G. iz Niša, navodno su ovog uglednog lekara ucenama, pretnjama i batinama primorali da napusti svoj dom i daje im celu penziju, ali i novac koji zarađuje radeći na privatnoj klinici!

Kako je saopšteno iz niškog Višeg tužilaštva, N. N. i D. P., koja je medicinska sestra, sumnjiče se za trgovinu ljudima.

Ograničili mu slobodu

- Sumnja se da su od marta 2019. do marta ove godine, primenom sile i pretnjama, držali lekara u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa tako što su ga primorali da napusti porodičnu kuću i živi na ulici, ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima, oduzimali penziju i druga primanja i primoravali ga da pozajmljuje novac kako bi im ga davao - navelo je tužilaštvo.

Vest o hapšenju robovlasnika uznemirila je prijatelje i poznanike J. G., a neki od njih su za Kurir ispričali da N. N. poznaju još iz vremena kada je J. G. radio u KC Niš, i to kao čoveka koji je stalno dolazio kod doktora. - Taj N. N. je poznat po nadimku Ušati! Stalno se vrzmao oko doktora J. G., dolazio je na kliniku kad mu se prohte, ponašao se kao da je to njegova dedovina. Kolegama je to ponašanje smetalo i sumnjali su da se lekar upetljao u nešto sa njim - priča poznanik i nastavlja: - Jednom su uhvaćeni zajedno u četiri ujutru u bolnici i izbačeni su napolje, jer takvo ponašanje nije prikladno. Po gradu su J. G. zvali „bankomat Ušatog“. Bilo je evidentno da je N. N. dominantan u tom odnosu i da doktoru uzima pare, ali da je to toliko daleko otišlo, niko nije ni pretpostavljao.

Poznanici su, kako kažu, doktora viđali zapuštenog, pocepanih cipela, a već je svima bilo jasno da je kuću napustio jer ga u komšiluku dugo nisu sreli. - Njegova porodica se još pre nekoliko godina žalila da na privatnu kliniku kod njega dolazi čovek, da mu dovodi pacijente, ali i da se tamo nešto čudno događa, zbog čega je on potpuno promenio ponašanje. Izgleda da se emotivno vezao za tog čoveka, ko zna čime ga je taj ucenjivao - kaže sagovornik.

Privatna bolnica On i sada radi Na privatnoj klinici u kojoj doktor J. G. radi po pozivu juče su rekli da on i sada dolazi na posao. - Apsolutno nikakvih problema s njim nismo imali. Izvrstan je lekar. Više od toga ne možemo da kažemo - rekli su iz klinike.

Strašne stvari

Navodno, čak i nakon hapšenja N. N., lekar koji je bio žrtva raspitivao se za svog mučitelja. - Zanimalo ga je kako je N. N., delovalo je kao da jako brine o njemu. Istraga je pokazala da je lekar sav novac koji je privatno zarađivao davao N. N. i njegovoj supruzi, pozajmljivao se, izbegavao druge ljude - kaže izvor.

Pozadina hapšenja Ušati ucenjivao i druge lekare?! Kako nezvanično saznajemo, okidač za privođenje N. N. zapravo je bilo hapšenje načelnika jedne druge bolnice, posle čega je klupko počelo da se odmotava. Najpre je uhapšen lekar G. D. zbog zloupotrebe položaja jer je civile primao bez uputa i nadoknade u Vojnu bolnicu, a zajedno sa njim uhapšen je i N. N., koji se teretio za podstrekivanje. Sumnja se da je N. N. obećao lekaru G. D. da će mu dati novac, ali da je veći deo para zapravo zadržao za sebe, a doktoru davao neku siću. Kada je lekar pokušao da se izvuče, N. N. mu je pretio. Posle hapšenja D. G. je otkrio da nije jedina žrtva, a ispostavilo se da je J. G. prošao još gore od kolege.

Supruga J. G. juče nije želela da komentariše dramu svog muža. - To su strašne stvari i ja ne bih ništa govorila dok traje istraga - rekla je ona za Kurir.

J. G. juče je kroz prozor svoje kuće rekao novinarima da ne želi ništa da kaže o slučaju. - Nemam šta ja vama da pričam. Ja ću da kažem šta ću da kažem tamo gde to treba - rekao je lekar i zatvorio prozor.

Kolega i komšija Ne verujem šta ga je snašlo foto: M.S. Prvi komšija, penzionisani primarijus dr Miodrag Mitić, kaže da J. G. zna odmalena. - Mi smo tu rasli zajedno. Iskreno, u poslednje vreme ga ne viđam ovde. Ne mogu da verujem da mu se sve to dogodilo. Nadam se da će istraga da pokaže pravu istinu - kaže ovaj uvaženi doktor.

