UGLEDNI DOKTOR IZ NIŠA NEĆE KRIVIČNO GONITI BRAČNI PAR ZBOG ROPSTVA: Poznanici otkrili detalje odnosa Jozefa i mučitelja

Ovim rečima radnik Kliničkog centra Niš komentariše vest da je čuveni niški lekar, koji je nekad bio i načelnik kardiologije, godinama trpeo zlostavljanje od N. N. i njegove supruge D. P., medicinske sestre.

Njih dvoje su uhapšeni zbog sumnje da su doktora držali u ropskom odnosu, a na teret im se stavlja krivično delo trgovina ljudima. Međutim, kako nezvanično saznajemo u policiji, Jozef G. se navodno neće pridružiti krivičnom gonjenju N. N. i D. P., pa se sumnja da to radi iz straha od novih ucena, a možda i iz "ljubavi" prema nekom od njih dvoje.

Taj nesvakidašnji odnos između doktora Jozefa G. i čoveka koji je osumnjičen da ga je tretirao kao roba, navodno je trajao mnogo duže od dve godine. Mnogi u niškom Kliničkom centru su to znali, ali su zatvarali oči pred tom činjenicom.

- Neverovatno je šta je taj čovek preživeo, s obzirom na to da se radi o lekaru i vrsnom stručnjaku u oblasti kardiologije. Nedavno je udao ćerku, bio je na svadbi i ništa nije ukazivalo da ima tako velike problem. Bio je čak primoran da napusti porodičnu kuću i da živi na ulici, a povremeno je mogao da spava u automobilu D. P., koja je nekada radila kao medicinska sestra u KC, ali samo kada bi mu ona to dozvolila - navodi sagovornik.

Jozef G. je, kako se sumnja, svakodnevno trpeo pretnje, zbog kojih se odrekao i svoje penzije, a bilo mu je zabranjeno da komunicira sa bilo kime.

- Porodici je bilo čudno njegovo ponašanje, stalno je pozajmljivao novac od koga god je stigao, a zašto je sve to trpeo, nikome nije jasno. Njegove kolege već su i ranije prijavljivale da on ima problem sa Nikolom N. i D. P., ali ne znam zašto ništa povodom toga nije urađeno. Tada Jozef nije hteo da ih goni po krivičnoj prijavi, a pitanje je hoće li i sada. Nesrećni čovek je, kako se sumnja, morao i da im daje sve prihode koje je ostvarivao radeći u privatnoj praksi. Ni to im nije bilo dovoljno, već su ga primoravali i da pozajmljuje novac od prijatelja, pa da ga daje njima - kaže naš sagovornik.

Na predlog tužilaštva, Viši sud u Nišu je osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana, da ne bi uticali na svedoke, ali i zbog činjenice da je za navedeno krivično delo propisana kazna zatvora veća od deset godina. Zasad nema zvaničnih informacija o tome kako je Jozef G. stupio u kontakt sa osumnjičenima i kakvim su ga pretnjama tako dugo držali u podređenom položaju.

Ucenjivao doktore i Vojne bolnice

N. N. je, kako se sumnja, osim Jozefa G. terorisao i druge oko sebe. Kako je 19. februara saopštilo Više javno tužilaštvo u Nišu, on je uhapšen zajedno sa načelnikom Internog odeljenja Vojne bolnice u Nišu G. D. po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije zbog podstrekivanje na krivično delo zloupotreba službenog položaja. Načelnik se teretio da je protivno naredbi upravnika Vojne bolnice, organizovao i lično obavljao lekarske preglede N. N. i većeg broja osoba koje je on dovodio. Radeći na ovom slučaju, istražitelji su saznali da N. N. drži Jozefa G. kao roba. Ustanovljeno je da je N. N. lekaru Vojne bolnice dovodio pacijente i tražio da ih on pregleda obećavajući mu finansijsku korist. Međutim, davao mu je samo manju sumu, dok je glavnicu zadržavao. Kada je lekar pokušao da se izvuče iz te priče, N. N. mu je predočio da je uzimao novac i da može da snosi posledice ako se to sazna.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir