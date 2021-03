OBJAVLJENA PRESUDA ZA PORODIČNI MASAKR U LESKOVCU: Miloš sekirom na spavanju ubio oca, maćehu i dve sestre, jedna bila trudna

Miloš Ilić (21), koji je u maju prošle godine počinio masakr u centru Leskovca i na spavanju sekirom pobio celu svoju porodicu, osuđen je na 20 godina zatvora, potvrđeno je u Višem sudu u Leskovcu.

Kako se navodi u obrazloženju predsednika suda Nebojše Stojičića, Ilić nije poslat na doživotnu robiju jer je u trenutku kad je počinio svirepa ubistva bio mlađe punoletno lice, ispod 21 godine starosti.

- Okrivljenom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina i prema istom produžen pritvor do pravosnažnosti presude, odnosno, do upućivanja optuženog u zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora - navodi se u saopštenju.

Kako je konstatovano, Miloš je u trenutku kad je sekirom ubio oca Predraga (45), maćehu Danijelu (43), trudnu sestru Anu (18) i polusestru Saru (12) bio psihički uračunljiv.

Podsetimo, posle zločina Miloš se presvukao i otišao kod rođake, gde je nekoliko sati kasnije uhapšen. Prilikom hapšenja je priznao zločin.

U porodici su bili narušeni odnosi. Miloš je navodno patološki mrzeo maćehu koja ga je maltretirala i kinjila. S druge strane, pre zločina posvađao se s ocem oko para za cigarete i izlazak. U svađu se umešala i maćeha koja je smatrala da njen muž previše para daje deci iz prvog braka.

(Kurir.rs/D.M.)

Kurir