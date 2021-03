STEVAN ĐOKIĆ PREDSEDNIK CENTRA ZA BEZBEDNOST: Nasilni vozači su kao tempirane bombe! Treba da pooštrimo mere zakona

Vest da je policija sinoć zaustavila mladića (24), koji je divljao za volanom "Mercedesa", vozeći 224,5 kilometara na čas, na mestu gde je dozvoljeno 120 kilometara na čas, naš sagovornik Stevan Đokić, predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, objašnjava da bi prekršajni zakon trebao da bude strožiji.

- Treba pooštriti Prekršajni zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, mislim da mora da bude dosta rigorozniji. Takođe, mislim da na bitnijim saobraćajnicama treba da imamo više kamera, koje će nam pomoći da lakše otkrijemo i identifikujemo osobu koja divlja za volanom - objašnjava Đokić i dodaje:

- Smatram da bi trebalo isključiti i sankcionisati grupe na društvenim mrežama, u kojima su vozači i pšom oću te grupe oni jedni drugima javljaju gde se nalazi policija, kamere i to to treba sankcionisati. Nažalost, na taj način se daje "vetar u leđa" nasilnim vozačima, a to ustvari jako šteti svim učesnicima u saobraćaju.

Nasilni vozači su često nervozni za volanom. - Vozači koji su nervozni su kao tempirana bomba! Nikad ne znate šta sve može da se dogodi kada su oni u pitanju, ali jedno je sigurno nisu bezbedni - objašnjava naš sagovornik i dodaje: - Kamere koje poseduje automobil trebalo bi iskoristiti, pa čak i kao dokaz na sudu.

Da podsetimo, na auto-putu Beograd-Šid, sinoć u Surčinu, policija je zaustavila mladića (24) "Mercedesa S klase", koji je upravljao vozilom brzinom od 224,5 kilometara na sat, na delu puta gde je ograničenje brzine 120 kilometara na sat što predstavlja nasilničku vožnju. Prekršajni sud u Beogradu osudio je učinioca prekršaja na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 300 sati, novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 meseci.

