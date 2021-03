PUSTILA VELJU NEVOLJU NA SLOBODU: Uhapšena nadzornica dala zeleno svetlo da se Belivuk PUSTI IZ KUĆNOG ZATVORA pre vremena!

Službenica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Suzana V. (63), koja je nedavno uhapšena zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, dala je pozitivnu procenu da Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, bude pušten sa izdržavanja kazne kućnog zatvora posle dve trećine odslužene kazne!

Belivuk je kaznu od godinu dana kućnog zatvora bez elektronskog nadzora zbog napada na obezbeđenje bivšeg direktora FK Partizan Miloša Vazure 2016. služio u svom stanu na Zvezdari 2018.

Podsetimo, Belivuk je početkom februara ove godine ponovo uhapšen zbog sumnje da je s Markom Miljkovićem organizovao zloglasnu kriminalnu grupu koja se sumnjiči za otmice, brutalna ubistva, držanje oružja i trgovinu drogom!

Osuđen Belivuk napao Vazurino obezbeđenje foto: screenshot

Izvor Kurira otkriva da je kao "popravljen i uzoran" izašao posle osam meseci, odnosno posle dve trećine odležane kazne.

- Uslovni otpust posle dve trećine kazne pravo je svih osuđenika, ali je predviđen samo za one najuzornije. U najvećoj meri odluka koju donosi sud zavisi od toga kakvu ocenu nadležni iz zatvora ili, u ovom slučaju, nadzornik daju, jer su oni neposredno u kontaktu s njim. Kada je u pitanju Belivuk, Suzana V. je navela da smatra da se on resocijalizovao i da je kazna uticala na to da se promeni, ali i da je bio osuđenik za primer - otkriva izvor Kurira.

foto: Nemanja Nikolić Sastajali se Vuletić priznao da su se viđali Bivši potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić, koji je 10. marta u svojstvu građanina saslušan u SBPOK, priznao je da se sastao s Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja, dok je on služio kaznu kućnog zatvora. - Jedno od pitanja na koje je Vuletić odgovorio bilo je da li se sastajao s Belivukom dok je on služio kaznu kućnog zatvora zbog napada na obezbeđenje direktora FK Partizan Miloša Vazure. Vuletić je odgovorio da ne zna zbog čega je Belivuk služio kaznu, ali da zna da je bio u kućnom zatvoru i da su se u to vreme sastali nakratko kako bi se dogovorili o organizovanju odlaska navijača na jednu utakmicu koja je trebalo da se igra - kaže izvor Kurira i dodaje da je bivši potpredsednik Partizana priznao da su se sastajali van prostorija Veljinog stana.

Suzana V. je inače nedavno uhapšena zbog sumnje da je od juna 2020. osuđenicima koji su na izdržavanju kazne kućnog zatvora omogućavala slobodno kretanje i samovoljno napuštanje prostorija u kojima izdržavaju kaznu. Kako se sumnja, od osuđenika je kao protivuslugu zahtevala i primala poklone.

foto: Privatna Arhiva

- Kada je Belivuk oslobođen optužbi za pomaganje u ubistvu Vlastimira Miloševića u maju 2018, ukinut mu je pritvor, ali je prebačen u stan na Zvezdari, u kom je služio kaznu kućnog zatvora.

Kao i svakom osuđeniku koji služi kaznu kod kuće, dodeljen mu je nadzornik, čiji je zadatak da proverava da li osuđenik poštuje zakonsku obavezu da ne napušta stan bez prethodno dobijene saglasnosti - kaže sagovornik Kurira i podseća da postoje informacije koje ukazuju na to da je Belivuk ne samo napuštao stan bez dozvole već i Srbiju.

Navodno, u periodu kada je imao dozvolu da izlazi samo u šetnju na dva sata, on je sa falsifikovanim pasošem odlazio u spa-centar u Segedinu.

- Suzani V. se za sada na teret ne stavlja i da je Belivuku omogućavala da šeta i putuje, ali se proverava koliko puta i na osnovu čega mu je zvanično odobravala da napušta stan na Zvezdari - objašnjava sagovornik Kurira.

Kućni pritvor Kućni pritvor je mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom trajanja krivičnog postupka pre donošenja presude. Osumnjičeni ne sme bez odobrenja da napusti kuću ili stan, a određuju se i posebni uslovi pod kojim će boraviti u stanu, kao što su zabrana da koristi telefon i internet ili da prima druge osobe u stan. Osobe u kućnom pritvoru imaju pravo da provedu napolju sat vremena. Mera kućnog pritvora može biti izrečena bez obzira na krivično delo za koje je osoba osumnjičena ili visinu zaprećene kazne. foto: Shutterstock Nanogica Da bi nadležni mogli da kontrolišu da li neko poštuje zabranu napuštanja stana, uvedeni su sistemi za elektronski nadzor. Nanogica je deo kompleta uređaja za elektronski nadzor koja se stavlja oko noge osobe koja je u kućnom zatvoru. Pored toga, postoji i baza koja se postavlja u stan i ne sme da se pomera. Ako kaznu služe u stanu, frekvencija kretanja je do ulaznih vrata, a ako su u kući, mogu da izađu do nekoliko koraka ispred vrata. U slučaju da osuđeni napusti prostorije u kojima izdržava kaznu kućnog zatvora, poverenička služba o tome obaveštava sud koji je doneo prvostepenu presudu. Kućni zatvor Kućni zatvor je vrsta kazne koju sud izriče presudom na kraju krivičnog postupka. Osuđenik kaznu, umesto u zatvorskoj ćeliji, služi u sopstvenom domu, uz određena prava i obaveze. Ima pravo da ode u šetnju ili boravi van prostorija u kojima stanuje najviše dva sata dnevno, u periodu od 13 do 17 časova. Maksimalna kazna kućnog zatvora koja može biti izrečena je godinu dana.

