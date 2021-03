REKAO MI JE DA ĆE UBITI SEBE I SINA ZA MLADENCE: Vladanov otac o stravičnoj tragediji u Barajevu, NAŠAO SAM IH NA KREVETU

Stravična porodična tragedija dogodila je jutros oko 6 sati kod Barajeva, kada je otac Vladan Đ. (61) iz lovačkog karabina upucao sina Dragana Đ. (24), a potom sebe.

Inače, njih dvojica živeli su u kući sa Dragoljubom Đ., koji je inače Vladanov otac, a Draganov deda. Kako je Dragoljub ispričao za Kurir, on sumnja da se njegov sin Vladan pre mesec dana razboleo od korona.

- Otišao je jednom u prodavnicu bez maske i odmah nakon toga mu je bilo loše. Vladan je bio na izmaku snage, nije mogao da vodi računa o Draganu, znao je da mi pomene da će presuditi sebi i da im oboma skrati muke. Odavno je Vladan na lekovima i teško mu je bilo da Draganu menja pelene, da ga hrani... - rekao je Dragoljub.

foto: Kurir

Kako je Dragoljub ispričao, Vladan je ocu čak napomenuo da će ubiti sebe i sina za Mladence, do 12 sati popodne.

- Eto ni 12 sati nije sačekao... Čuo sam pucnje jutros oko 6, ušao sam u sobu preko puta i našao ih obojicu na krevetu - kroz suze i jecaje priča Dragoljub.

Ubistvo i samoubistvo Vladan izvršio iz karabina, a njegov otac je rekao da ne zna odakle mu oružje.

foto: Jelena Rafailović Kurir

- Nisam ni znao da ima lovački karabin, a pošto je bio na ratištu možda ga je odatle poneo sa sobom - priča Dragoljub.

Kako je on objasnio pre nekoliko godina Vladana je napustila supruga, odvela je njena rodbina, i od tada svi poslovi i obeveze "pali" su na Vladana.

- Nikada nisam mogao da prijavim policiji to što je on pretio da će ubiti sebe i sina, jer on je imao gomilu lekova, mogao je da popije to, a to nisam mogao da mu zabranim - kaže neutešni Dragoljub.

(Kurir.rs/J.R.)

