LEBANE SE DANAS OPRAŠTA OD HRABROG DEKE MILUTINA: Mučilo ga je što je prvi put povredio čoveka, samo on zna kako mu je bilo

Deka Milutin Cvetković (87), penzionisani policajac koji je pre dve nedelje ranio provalnika, a koji je juče preminuo u svom domu u Lebanu, biće sahranjen danas na lokalnom groblju.

Da podsetimo, Cvetković je u noći između 13. i 14. marta ranio provalnika koji je upao u kuću u kojoj je živeo sa nepokretnom suprugom. Osumnjičeni Dalibor S. je starcu pretio da će sekirom odseći glave i njemu i njegovoj ženi Smilji ako mu ne da novac, pa je deka uzeo pištolj i ranio ga. Cvetković je uhapšen i u pritvoru je proveo jedan dan.

Milutinova ćerka Slavica juče je za Kurir potvrdila da je deka umro u svojoj kući.

- On je počeo da vene otkako se vratio iz pritvora. Prosto, preživeo je veliki stres i njegovo srce nije izdržalo. Unuka mu je davala lekove i infuzije i produžila mu život 10 dana - rekla je Slavica i dodala da bi volela da dođe do proširenja zakona o nužnoj odbrani u znak sećanja na njenog oca kako bi svi građani mogli mirno da spavaju u svojim kućama.

Cvetković je po izlasku iz pritvora novinarima ispričao da je pucao u samoodbrani rekavši: "Bilo je ili on ili mi".

- Od pištolja se inače nisam odvajao. Rekao sam mu da idem po novac i tada izvukao oružje i ranio ga - ispričao je deka i dodao da je do dolaska hitne pomoći jastukom provalniku pritiskao ranu kako ne bi iskrvario.

Komšije Cvetkovića kažu da će danas svi prisustvovati sahrani.

- Milutin je preživeo veliki stres tog dana, samo on zna kako mu je bilo, a kako je bio bolešljiv, ovo ga je dotuklo. Verujem da je on zapravo sada prvi put povredio čoveka i da ga je to mučilo. On je bio najbolji policajac dok je radio, nagrađivan je više puta, nikada niko problem nije imao sa njim. Bio je izuzetno fin čovek i u komšiluku omiljen - pričaju komšije.

(Kurir.rs/J.Ivić)

Kurir