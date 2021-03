ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA GODINAMA PREŽIVLJAVAJU VELIKU TRAUMU: Posledice traju dugo, napadnuti doživljavaju i panične napade!

Nakon što je glumica Danijela Štajnfeld (37) prošlog petka u policiji priznala da ju je 2012. silovao kolega Branislav Lečić (66), posle čega je napustila Srbiju i pokušala da se ubije, mnogi su se zapitali zašto joj je trebalo devet godina da prijavi zločin.

Sama Danijela je to objasnila time što ju je bilo strah da će Lečić, koga je nazvala moćnikom iz filmske industrije, nauditi njenoj porodici, ali i zbog toga što je, kada se požalila nekim bliskim ljudima, naišla na komentare da je možda sama to isprovocirala. Nakon svega, ona se dve godine lečila od posttraumatskog sindroma.

Panični napadi

- U to vreme nisam mogla da funkcionišem normalno i da se osećam sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi me neko podsetio na njega, meni bi počela teškoća s disanjem i mogla sam da dobijem panični napad - ispričala je Danijela.

Stručnjaci za Kurir objašnjavaju da žrtve seksualnog zlostavljanja preživljavaju veliku traumu, posle koje je teško oporaviti se. Kako kažu, one osećaju stid, strah i šok. Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže da je silovanje ozbiljan stres za organizam.

- Osoba koja je silovana trpi fiziološke, fizičke i duhovne posledice. To je veliki unutrašnji šok i jeza za organizam. Žrtva mora potražiti psihološku pomoć, jer mora sebe da vrati u realnost - objašnjava ona i dodaje:

- Silovanje se ne prijavljuje pošto se to kod nas smatra sramnim činom. Postoji i strah od osude društva, jer se na neki način preispituje da li je žrtva zaista silovana. Žrtve koje ranije nisu prijavile silovanje, već su čekale da prođe neko vreme, bile su u stadijumu blokade. Istog mišljenja je i psiholog Filip Milenović, koji ističe da žrtve prolaze kroz turbulenciju i strah.

- Glumici je trebalo da se u njoj skupi velika hrabrost svih ovih godina da bi priznala šta je učinjeno. Sam čin silovanja u žrtvi može da stvori nove strahove i fobije, depresiju i pojačanu anksioznost, strah od mesta na kome se silovanje desilo, pa može da ide sve do straha od intimnosti, čak i gađenja - kaže Milenović i dodaje da u konkretnom slučaju dodatni pritisak žrtvi stvara to što su oboje poznate ličnosti.

Mučenje i laži

Podsetimo, Danijela Štajnfeld je ispričala da ju je kolega psihički, fizički, emotivno i seksualno mučio, kao i da mu je ona govorila "ne" sve dok je mogla. - Nisam mislila da ikad to može da se desi meni, posebno ne od strane čoveka kojem sam verovala. On je za mene bio autoritet. Zato što je stariji i na višoj poziciji, ponašao se kao da ima pravo nad mojim telom - ispričala je glumica.

S druge strane, Branislav Lečić, koji je i predsednik DS, rekao je da je to "najgnusnija laž", kao i da je spreman da ide na poligraf.

Danijelina majka

Tačno je da je Lečio silovao moju ćerku!

Marija, majka glumice Danijele Štajnfeld, za medije je juče otkrila da je bila obaveštena o tome da je Branislav Lečić napastvovao njenu ćerku.

- Sve sam znala. Kakav bih ja to roditelj bila da ne stanem uz svoje dete. Mi roditelji volimo svoju decu i uz njih smo ceo naš život. I to je to. Sve što je moja ćerka rekla u intervjuu je tačno - rekla je glumičina majka.