ŠTA OTKRIVA GOVOR TELA BRANISLAVA LEČIĆA: Teško je zaključiti da li govori istinu jer je on VRSTAN GLUMAC

Glumac Branislav Lečić (66) koji je snimio video, koji je dostavio medijima, a u kom je izneo svoju stranu priče. Glumac je u videu, koji traje 16 minuta, tvrdio da on nije silovatelj, kao i da se između njega i Danijele Štajnfeld (37) nije desio seksualni odnos. On je tom prilikom pozvao Danijelu da kaže istinu.

16:08 OBRAĆANJE BRANISLAVA LEČIĆA: DANIJELA, izvini, i RECI ISTINU: Bili smo partneri u poslu, trudio sam se da SHVATIŠ ULOGU!

Boris Teodosijević, profesionalni trener za lični razvoj, kaže da je po Lečićevom govoru tela i samom nastupu, teško zaključiti da li govori istinu. - Kada bi u ovom slučaju bila neka laička osoba, po njegovom ponašanju, nastupu i gledanju u kameru, videli bismo da zaista misli ono što govori. Međutim, neko kao što je Branislav, vrsni glumac, može svašta da odglumi, pa je vrlo teško da procenimo njegov govor tela. U obraćanju, on pokušava da prikaže mirnoću, staloženost, da ne ispadne agresivan, iako je u ovakvoj situaciji teško biti miran - objašnjava Teodosijević.

On kaže da u jednom trenutku u kadru možemo videti gestikulaciju ruku, ali da taj gest prikazuje njega kao spontanog, a ne nekog ko je naučio tekst i pripremio ulogu. - Momenat kada se obraća njoj direktno u potpunosti posvećen kameri, kao da u prostoriji u nju gleda pravo u oči, možemo protumačiti na dva načina - kao da je beskrupulozni lažov koji opravdava sebe, ili kao čoveka koji nema čega da se stidi i slobodno može nju da pogleda u oči zapitan zašto to radi - dodaje on.

