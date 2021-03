Glumica Danijela Štajnfeld (37), koja je prošlog petka u policiji rekla da ju je 7. maja 2012. silovao kolega Branislav Lečić (66), potvrdila je da se seksualno napastvovanje dogodilo u vreme kada su ona i Lečić radili na zajedničkom projektu, na predstavi „Dnevna zapovest“, u kojoj su oboje imali glavne uloge. Ni Branislav Lečić nije sporio da su u to vreme igrali na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

O premijeri

Kurir je našao fotografije koje su najverovatnije nastale u novembru 2011, na probi pred premijeru „Dnevne zapovesti“, koja je održana 11. novembra 2011. Kako tvrdi glumica, silovanje se dogodilo šest meseci kasnije, a samo četiri dana nakon zlostavljanja ona i Lečić su se ponovo našli na sceni, i to u istom komadu.

foto: Vladimir Šporčić

- To se desilo 7. maja 2012, bili smo zajedno u predstavi „Dnevna zapovest“ u Beogradskom dramskom, aktivno smo radili zajedno. Išli na gostovanja, družili se. I u jednom momentu on je predložio da se vidimo, htela sam da mi da neki potpis, to je bila jedna potpuna nebuloza, naravno, mi smo se viđali često, nije bilo prvi put da sednem s njim u kola - rekla je Danijela u intervjuu za Insajder i dodala:

- On je mene te noći, na moje moljenje i plakanje i na moje „ne“, on je mene odveo negde gde nisam znala gde sam, gde nisam mogla da izađem iz tog prostora, to je bilo van Beograda. I tamo me je mučio, i tamo me je silovao. Ja sam govorila „ne“, neprestano, dok god sam mogla. Ridala sam strašno. Onda me je vratio kući i posle četiri dana smo igrali predstavu.

O ulozi

Branislav Lečić, s druge strane, tvrdi da je Danijelina optužba „najgnusnija laž“.

- Danijela, reci istinu. Bili smo samo partneri u poslu. Maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu igraš, a neko ko bude i gledao snimak te predstave, čitao tekst ili govorio o njemu, jasno će videti odakle poreklo tvog ponašanja. Ali kao što u predstavi nije bilo realizacije našeg seksualnog odnosa, jer si u predstavi bila, po tekstu, po liku koji sam ja igrao, zaljubljena u mene - rekao je Lečić, pa nastavio:

foto: Kurir

foto: Kurir

