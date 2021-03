EKSKLUZIVNO! OTKRIVAMO ŠTA JE LEČIĆ REKAO U MUP! Vodite me na poligraf, ne izlazim dok me ne ispitate! SAD I DANIJELU DA PROVERITE

Glumac Branislav Lečić (66) u petak je sedam i po sati detaljno odgovarao na pitanja inspektora u MUP u vezi sa optužbama koleginice Danijele Štajnfeld (37) da ju je silovao u maju 2012. godine. Kako Kurir saznaje, glumac je na sopstveno insistiranje poligrafski testiran, a nakon sto je prošao test, rekao je "da i Danijela treba da ide na poligraf, jer ne mogu oboje da govore istinu".

Lečić napušta MUP foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Štajnfeldova je prošle godine objavila dokumentarni film "Zaleči me", u kome je ispričala da ju je "jedan filmski moćnik iz Srbije" silovao. Glumica tada nije htela da otkrije o kome je reč, a dala je i izjavu u Višem javnom tužilaštvu. Međutim, ona se u martu ove godine vratila iz Njujorka i ispričala da je reč o Branislavu Lečiću. Zbog tih navoda glumac je u okviru predistražnog postupka dobio poziv da se prekjuče javi u policiju i on je u Trećem odeljenju beogradske policije dao izjavu u svojstvu građanina.

Negirao silovanje

Kako ističe naš sagovornik blizak ovom slučaju, Lečić je oštro negirao navode da je silovao koleginicu, a sve vreme je tražio da dođe poligrafista i da ga ispita. - On je insistirao, iako je morao da sačeka čak sat vremena da stručnjak dođe i da ga pre toga pregleda lekar. Rekao je: "Neću da izađem odavde dok me ne testirate" - priča naš izvor i nastavlja: - Lečić je tražio da mu se postavi pitanje i da li je ikada imao seks sa Danijelom Štajnfeld. Pored toga, odgovarao je na apsolutno sva pitanja o odnosu s koleginicom, gde su se sretali, šta se dešavalo i kakva je priroda njihovog odnosa bila. On je sva pitanja prošao - objašnjava izvor.

Danijela zaćutala Bez oglašavanja Danijela Štajnfeld juče se nije oglašavala na svom Instagram profilu, već je samo repostovala poruke podrške. Glumica je u petak napisala da je ona "živi dokaz zločina tako monstruoznog, u koji sumnjate. Pitajte me za moj seksualni napad. Budi mi gost i baci presudu i laj i psuj i krivi. Džabe laješ, moj glas nepokolebljiv je odsad, pa sve do večnosti".

Navodno, glumac je zatražio i da njegova koleginica bude poligrafski testirana.

- Objašnjeno mu je da to nije u planu, kao i da ona nije pokazala želju za takvim vidom ispitivanja kada je svedočila. Tada je Lečić rekao: "Ili ona ili ja govorimo istinu, ne možemo oboje da prođemo poligraf. Videli ste, nemam šta da krijem, odgovorio sam na sva pitanja koja ste mi postavili. Očekujem da se sve ovo povuče, da odustanu, pošto je istina na mojoj strani" - dodao je izvor.

fotografija iz predstave foto: Vladimir Šporčić

Kako nezvanično saznajemo, glumac je čak istakao da misli da je ovo osveta. - U jednom momentu je čak rekao da sumnja da mu se koleginica sveti jer je odbio da učestvuje u nekom njenom projektu. Naravno, sve što je Lečić naveo biće ispitano - dodao je izvor Kurira.

Poslovni odnos

Navodno, Lečić je tvrdio da su oni bili isključivo u poslovnom odnosu. - On je pojasnio da je sporni snimak razgovora između njih dvoje, koji je glumica objavila, zapravo nastao četiri godine kasnije, te da je snimak zapravo njihova priprema za jedan projekat - navodi naš sagovornik. Branislav Lečić se posle sedmoipočasovnog saslušanja oglasio na društvenim mrežama, gde je ispričao i da je poligrafski testiran, te da je poligraf prošao. - Poligrafsko testiranje je obavljeno na moj izričit zahtev i sve informacije za koje je javnost zainteresovana nalaze se u policiji i tužilaštvu - rekao je Lečić i naglasio da se više neće oglašavati u medijima.

Advokati saglasni Poligraf nije dokaz Advokati Jugoslav Tintor i Sead Spahović juče su govorili o slučaju Lečić-Štajnfeld. Tintor, koji zastupa i žrtve Mike Aleksića, istakao je da poligraf nije početak ni kraj postupka. - To je jedno ispitivanje koje dalje usmerava policiju i istragu. U tom smislu će biti zanimljivo videti u kom smeru će se dalje razvijati slučaj, imajući u vidu da je sigurno ova činjenica ostvarila određeni efekat, pre svega u poimanju javnog mnjenja - istakao je Tintor za TV Prva. Advokat Spahović rekao je da možemo da se ponašamo kao da poligraf ne postoji. - Poligraf je nula, zamislite da ne postoji. Razgovor nije nula, mogao bi biti dokaz, a ja ga kao sudija ne bih prihvatio jer mislim da oštećena koja vodi razgovor tendenciozno navlači sagovornika, govori tekst koji hoće da iskoristi kao dokaz. Njen iskaz u policiji je autentičan dokaz, a ono što se posle 10 godina obraća njemu u razgovoru, to su njene reči - rekao je Spahović.

Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto Nikola Anđić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić, printscreen

Kurir