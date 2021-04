KRAĐA U MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI: Optužen noćni čuvar, ali se nastavlja istraga, sumnja se da iza svega stoje Veljini navijači!

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužni predlog protiv S. J. (60) zbog sumnje da je iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu ukrao deo zbirke metala koji predstavlja kulturno dobro.

S. J. je, kako je saopštilo tužilaštvo, radio kao noćni čuvar Muzeja primenjene umetnosti. Podsetimo, on je u pritvoru od 12. marta, a tokom istrage je saslušan veliki broj svedoka, pregledani su snimci sa kamera, nakon čega je protiv njega podignuta optužnica zbog sumnje da je 27. jula 2019. ukrao bodež od mesinga iz 1918.

Dokazi za bodež

- Imajući u vidu da je u krivičnoj prijavi navedeno da je tokom jula i avgusta 2019. nestao deo zbirke metala, 41 predmet, a da je nakon detaljne istrage i u saradnji sa SBPOK i predstavnicima muzeja, tužilaštvo prikupilo dokaze samo za bodež koji je izrađen od čelika posle 1918. godine u Kraljevini SHS, SBPOK je podnet dodatni zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja - saopštilo je Prvo tužilaštvo, navodeći da je u zahtevu od SBPOK zatraženo da nastavi sa otkrivanjem i drugih izvršilaca i utvrđivanje njihovih identiteta, odnosno da rasvetli i utvrdi okolnosti pod kojima je nestao ostatak vredne zbirke.

Ministarka kulture

To je skup nakit, dijamanti i zlato

Ministarka kulture ranije je otkrila medijima da je direktorka Muzeja primenjene umetnosti prijavila krađu ministarstvu tek devet-deset meseci kasnije, tvrdeći da su joj inspektori rekli da ćuti, da nikome ne govori radi istrage.

- Time se samo izgubilo na vremenu, jer kada je nešto sveže i još nije izneto iz države, možda može da se nađe u našim granicama. To je veoma skup nakit, to su zlato, dijamanti - precizirala je Gojkovićeva.

Ministarka kulture Maja Gojković, podsetimo, izjavila je nedavno da Muzej primenjene umetnosti, iz kog je ukradeno zlato s kraja 19. i početka 20. veka, obezbeđuju ljudi bliski jednoj navijačkoj grupi. Ona nije otkrila o kojoj se grupi radi, ali prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o navijačima okupljenim oko Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, koji obezbeđuju i veliki broj ugostiteljskih objekata u prestonici.

Spektakularna pljačka

- Imam dokaze o krađi u Muzeju primenjene umetnosti. To je policija već delimično istraživala. Vrlo neobičan slučaj da javnost uopšte nije bila upoznata do moje izjave, a od toga je prošlo skoro godinu i po dana, da je izvršena jedna velika, spektakularna pljačka. Ukradeno je zlato s kraja 19. i početka 20. veka, koje uopšte nije pronađeno. Ne vidim da je policija tragala uopšte za tim, malo i površno je urađena ta istraga. Ispalo je da je član obezbeđenja pokrao to, a neverovatno da direktorka tog muzeja nije raskinula ugovor sa obezbeđenjem kome je on pripadao. Zaista je to enigma - rekla je ranije Gojkovićeva na Pinku.

