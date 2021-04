PET GODINA OD JELENINOG UBISTVA: Zoran Marjanović samo jednom izostao sa pomena!

Sutra se navršava pet godina otkako je na nasipu u beogradskom naselju Crvenka ubijena pevačica Granda Jelena Marjanović. Misteriozne okolnosti smrti lepe pevačice već pet godina intrigiraju javnost. Za njenu smrt za sad je jedini optužen suprug Zoran Marjanović, koji gotovo da nijednog aprila ne propušta da se pojavi na grobu svoje supruge, ali i na nasipu gde se nalazi spomen ploča.

Marjanović, koji je uhapšen u septembru 2017. godine, tokom učešća u jednom rijaliti programu, nije se pojavio na groblju samo 2018., jer se u to vreme nalazio u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu.

2017.

Došli i Marjanovići i Krsmanovići

Zoran sa ocem foto: Dragan Kadić

Prva godišnjica smrti pevačice jedini je pomen na kome su bili i Marjanovići i svi rođaci ubijene Jelene. - Uveren sam da će ubica, ko god da je, biti pronađen. Kad se to bude desilo, treba da plati za sav bol i suzu, i to pre svega Janinu, jer je ostala bez majke. Ipak, nadao sam se da ćemo do godišnjice saznati ko je ubio Jelenu - rekao je tačno godinu dana nakon ubistva Zoran Marjanović. On je prvu godišnjicu suprugine smrti obeležio sa ocem i sinom, dok se njegova majka Zorica i brat Miloš nisu pojavili.

2018.

Zoran u pritvoru

Zoran napravio selfi na grobu foto: Fejsbuk

Godinu dana kasnije, zbog Zoranovog boravka u pritvoru, na groblje su izašli Jelenina sestra Teodora Krsmanović i privatni forenzičar Nenad Šipka, koji je vodio paralelnu istragu. Dok su novinari boravili na groblju, niko od Marjanovića nije došao. Međutim, Zoran je u julu iste godine pušten da se brani sa slobode, pa je na suprugin rođendan, krajem avgusta, u sam sumrak otišao na grob i napravio selfi.

2019.

Zoran zaplakao

Zoran zagrlio spomenik foto: Vladimir Šporčić

Zoran Marjanović sa porodicom obeležio je treću godinu bez supruge, a posle opela koje je održao pop, pokrio je lice rukama i zaplakao. Posle parastosa na groblju, porodica se uputila na nasip u Crvenki, gde je Zoran objasnio da je ćerkica te godine izrazila želju da dođe na majčin grob, ali da je on odlučio da je bolje da ostane u školi.

2020.

Policijski čas

pomen za vreme korone foto: Nemanja Nikolić

Prošlogodišnji pomen, nazvan je "tihim", a na grobu pokojne Jelene pojavili su se samo Zoran, njegov sin Uroš i kuma Vera Vukomanović. U vreme kada je davan parastos, u Srbiji je bio policijski čas zbog borbe sa korona-virusom, te je najverovatnije zbog toga izostao dolazak svekra Vladimira i starijih rođaka.

Svekrva nikad nije bila na grobu svekrva Zorica foto: Kurir Grob pevačice nikada nije posetila njena svekrva Zorica Marjanović, koja nije čak prisustvovala ni sahrani. Naime, Zorica se bavila bioenergijom, a čak je i osuđena zbog nadrilekarstva. Kako je objašnjeno, groblje loše utiče na njenu energiju i ona ga nikada ne posećuje.

