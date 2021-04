SRBIN UHAPŠEN NA AUTO-PUTU U MAĐARSKOJ: Prevozio migrante iz Sirije ka Austriji

Mađarska policija privela je državljanina Srbije (49) koji živi u Austriji zbog krijumčarenja ilegalnih migranata iz Sirije.

Na auto-putu M6 kod Pakša koji vodi prema Budimpešti patrola mađarske policije zaustavila je vozilo austrijskih registarskih oznaka. Pored vozača sa srpskim državljanstvom, koji živi u Austriji, zatečeno je još šest saputnika koji nisu imali validna dokumenta za boravak u Mađarskoj, a izjasnili su se da su državljani Sirije.

Policija je migrante sprovela do ograde na mađarsko-srpskoj granici dok je protiv državljanina Srbije podneta krivična prijava zbog krijumčarenja ljudi.

Okružni sud u Seksardu srpskom državljaninu je odredio pritvor.

Za to krivično delo trgovine ljudima u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, a uz otežavajuće okolnosti i do 15 godina.

(Kurir.rs/RTS)