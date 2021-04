DETALJI HAPŠENJA LAŽNIH POLICAJACA: Čabarkapa penzioneru ukrao 300 evra, pa se od policije sakrivao u motelu!

Aleksandar Čabarkapa, ljubavnik rijaliti učesnica, osumnjičen za razbojništvo u selu Stupnica kod Loznice, uhapšen je u jednom motelu, gde je iznajmio sobu nakon izvršenog krivičnog dela. Kako saznajemo, Čabarkapa je sa četvoricom saučesnika tipovao kuću deviznog penzionera, koji je radni vek proveo u Švajcarskoj.

Vezali ih u tuš-kabini

- Dosadašnja istraga je pokazala da su oni kuću u Stupnici izabrali jer su čuli da vlasnik ima mnogo novca, odnosno da se u kući nalazi između 200.000 i 300.000 evra - kaže izvor upoznat sa slučajem. Čabarkapa, kao i S. Đ. (45), N. M. (31), A. N. (41) i Z. G. (30), upali su u kuću 1. aprila uveče, a dvojici muškaraca koji su bili unutra predstavili su se kao policajci koji su došli da traže skrivene migrante.

- Vlasnik kuće nije bio tu. Unutra je bio kućepazitelj (51) i vlasnikov rođak (43). Lažni policajci su ih pretukli, vezali i zarobili u tuš-kabini u kupatilu koje su zaključali. Tražili su neki sef sa devizama i zlatom, ali su našli samo 100 franaka, 150 evra i 6.000 dinara - kaže izvor.

Saga iz Kaluđerice Ljubavni trougao i (ne)prijateljstvo s Karađorđem Karađorđe Subotić foto: Damir Dervišagić Aleksandar Čabarkapa u javnosti se najpre pojavio kao dečko bodi-bilderke Ljube Pantović. Dok je ona boravila u jednom rijalitiju, Čabarkapa je zaveo njenu tada maloletnu ćerku Aleksandru, koja mu je potom rodila ćerku. Čabarkapa je ratovao i s Ljubinim bivšim suprugom i Aleksandrinim ocem Karađorđem Subotićem. Na kraju, Karađorđe i Čabarkapa su sklopili primirje, a čak su i objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama i nazivali se prijateljima.

Pljačka je prijavljena kada se jedan od zarobljenih muškaraca oslobodio i pobegao kroz prozor.

- Aleksandar Čabarkapa i S. Đ. uhapšeni su u motelu u okolini Loznice iste noći kada je pljačka izvršena. Pretpostavlja se da su iznajmili sobu kako bi prespavali, a plan im je bio da posle toga odu za Beograd. Saučesnici N. M. i Z. G. uhapšeni su u automobilu bosanskih tablica, dok su išli ka Beogradu. A. N. lisice su stavljene u njegovoj kući u Loznici - kaže sagovornik. Kućepazitelj M. B., koji je povređen u upadu razbojnika u kuću, potvrdio je za Kurir da su se oni predstavili kao policajci.

Pesničili ih

- Upali su i s vrata počeli da viču:"Gde su migranti, nemoj da se praviš lud! Imamo dojavu da su tu". Zbunio sam se, a oni su počeli da me pesniče. Potom su me vezali, tukli, evo ni sad se ne osećam dobro. Povređen sam i ja i rođak vlasnika kuće, bili smo i u bolnici i davali smo izjave nadležnima. Domaćin je u 20.10 te večeri otišao da poseti prijatelja u susednom selu, a oni su uleteli posle 10 minuta, sigurno su čekali da on ode - ispričao je još uvek vidno uznemiren M. B. Svi uhapšeni su dobro poznati policiji. Određen im je pritvor do 48 sati, posle čega će biti saslušani u Osnovnom tužilaštvu u Loznici.

