ISPOVEST ALEKSANDRA KOG JE NAPAO KOMŠIJA: Ubo je moju ženu pa krenuo na ćerku! Sve očekujemo da će opet da izađe iz dvorišta

Šetao sam sa suprugom, ćerkom i sinom, on je bio u svojoj kući kada je počeo da se dere nešto mom sinu nešto. Ja sam rekao:"Šta se dereš, ostavi nas na miru". Pošto je bio na prozoru, samo je ušao u kuću i već je na vratima bio sa nožem. Krenuo je ka nama…

Ovim rečima Aleksandar. M. (39) iz Popovca opisao je trenutke koji su prethodili napadu pomahnitalog komšije S. D. (50) i krvave drame koja je potom usledila tog 24. januara 2021.godine. Aleksandar M. je uboden u levu stranu grudnog koša, u rebra, dok je i njegova supruga M.M. (35) zadobila ubod u levu stranu grudnog koša u leđnom delu, dok je najteže povređen komšija S. I. (46), koji je, u pokušaju da ih zaštiti zadobio povredu trbuha i jetre. Nakon što je izbo troje ljudi, S.D. je sa nožem u rukama jurio Aleksandrovu četvorogodišnju ćerku ali su komšije uspele da je sklone u kuću, nakon čega je on bes iskalio na S.I.

Svo troje izbodenih se oporavilo i izašlo iz bolnce, ali su slike užasa još uvek jake.

- Napao je prvo mene, pa pošto nije uspeo, ostavio je mene i počeo je da juri moju ženu i dete. Izbo je suprugu pa sam ga ja istrgnuo od žene, ali me je tada ubo u rebra. Pošao je za ćerkom koja je ušla kod komšije u kuću, ali mu komšija S.I. nije dao. Onda je on S.I. izbo u grudi. Ne znam šta je razlog za napad, nije mi jasno šta je. Ja da sam znao da će da me napadne ne bih tako išao slobodno. Nisam slutio da će baš toliko da me napadne, očekivao sam raspravu sa njim, verbalno, a ne ovako da će da potegne nož - kaže Aleksandar.

Po priči meštana, S.D., koji je, kako se sumnja psihijatrisjki bolesnik, verovao je da Aleksandrov pas juri njegovu mačku, što ga je ljutilo. Međutim, Aleksandar kaže da mali jazavičar koga čuvaju, nikada ne izlazi iz njihovog dvorišta a tog dana je sa njima bio na povocu.

- On ne bi smeo da se nađe na slobodi, možda za jedno bar 30 godina. Ne možemo da se oporavimo još skroz, oporavljmo se polako. Psihička trauma je velika, nije svejedno, sve očekuješ da će opet da izađe iz dvorišta - poverava se Aleksandar.

S.D. je pobegao posle krvavog pira ali ga je policija pronašla i uhapsila.

Određen mu je pritvor zbog sumnje da je počinio pokušaj teškog ubistva. Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Nišu istraga protiv njega je još uvek u toku.

