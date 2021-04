DOKTORU MONSTUMU NASTAVLJENO SUĐENJE U NOVOM SADU: Pušten simak svedočenja devojčice (12) koju je napastvovao

U Višem sudu u Novom Sadu u sredu je nastavljeno suđenje penzionisanom doktoru Š. T. (66), protiv kojeg je Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog sumnje da je pokušao da obljubi dvanaestogodišnju devojčicu.

Na ovom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, reprodukovan je snimak iskaza koji je oštećena, koja ima status posebnog osetljivog svedoka, dala svojevremeno tokom tužilačke istrage u "Skrin sobi" suda. Naredno ročište je zakazano za 21. maj.

Poznati lekar sudske medicine uhapšen je 5. marta 2020. zbog sumnje da je primoravao devojčicu da ga dodiruje po intimnim delovima tela, a sve se, kako saznajemo, dešavalo od 2018. do početka marta prošle godine, kada je uhapšen. On se od tada nalazi u pritvoru. Devojčicu je, kako se sumnja, na to primoravao u više navrata, a navodno joj je za to davao novac.

O onome što joj se dešavalo, oštećena je zapisivala u svom dnevniku, u kojem je, kako saznajemo, između ostalog napisala da "ide kod starijeg čike, i da joj on zauzvrat daje novac". Sve se otkrilo kada je taj dnevnik pronašla njena školska drugarica. Prilikom pretresa doktorovog stana i vikendice na Ribarskom ostrvu, policija je oduzela mobilni telefon, tablet i računar kako bi se utvrdio sadržaj u njima.

Posle saznanja o hapšenju poznatog doktora sudske medicine saznalo se za podatak da je Š. T. 2009. godine u Osnovnom sudu u Novom Sadu bio osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, zbog nedozvoljenih polnih radnji, a na toliko mu je bilo zabranjeno da se bavi lekarskim pozivom.

(Kurir.rs/Novosti)