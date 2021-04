USKORO NOVA HAPŠENJA! POLICIJA KREĆE U VELIKU AKCIJU ŠIROM SRBIJE: Spreman spisak, a na njemu kriminalci, korumpirani FUNKCIONERI!

Policija uskoro kreće u veliku akciju čišćenja Srbije od svih vidova kriminala!

Prema informacijama u mediima, nakon višemesečnog prikupljanja operativnih i obaveštajnih podataka, kompletirana je tajna knjiga MUP u kojoj su za svaku od 150 opština i svaki od 23 grada taksativno navedene glavne kriminalne grupe i pojedinci koji deluju na tom području. Akcija će se sprovesti po podacima iz ovih papira, a knjiga se drži u tajnosti upravo zbog mafije, kako se ne bi desilo da procure detalji i kriminalci tako saznali da su na meti policije, prenosi Srpski telegraf..

"Knjiga je napravljena zaista mukotrpnim radom, koji je, praktično, počeo onog trenutka kada je na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova došao Aleksandar Vulin. U njoj je do detalja navedeno, ali i potkrepljeno odgovarajućim dokazima, ko se čime bavi u kom delu Srbije. To je ogroman broj imena, a na spisku su svi, od krupnih zverki i mafijaša preko biznismena i političara do lokalnih dilera narkotika, obijača kola, zelenaša i sličnih kriminalaca",objašnjava sagovornik našeg lista iz vrha MUP.

Naša saznanja indirektno je potvrdio upravo ministar Vulin, koji je poručio da je zadatak policije da svima onima koji su bezbednosno interesantni jasno poruči da na teritoriji naše zemlje ne mogu da se bave kriminalom i da će biti uhapšeni.

00:21 Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u akciji „Gnev“

"Postoji spisak bezbednosno interesantnih osoba koje se nalaze u svakoj opštini i zadatak policije je da ih sankcioniše. Padaće zbog utaje poreze, nelegalne gradnje, ilegalnog posedovanja oružja, dilovanja droge... Jedino je važno da se ti ljudi, u skladu sa zakonom, sklone s ulice", rekao je Vulin.

Kako je istakao, država neće dozvoliti da se ponovi grupa Veljka Belivuka:

Merilo uspeha države u borbi protiv organizovanog kriminala je da svaka sledeća grupa bude manje opasna, lošije organizovana i da kraće traje.

Svetozar Vujačić, advokat i specijalni savetnik ministra Vulina, očekuje krupan ulog policije.

"Stavlja se akcenat na političare i državne funkcionere, čak i funkcionere SNS, direktore velikih preduzeća. MUP poseduje spisak ljudi iz tog sveta koji će biti privedeni pravdi. Pitanje je ako ne dana onda nedelje kada će biti procesuirani. Sve na bazi podataka prikupljenih u poslednjih četiri-pet meseci, otkad je Vulin na čelu ministarstva", ističe Vujačić za naš list i pojašnjava:

"Da ne budem pogrešno shvaćen, ja sam jedan od osnivača SNS i član sam Glavnog odbora. Ne govorim ovo zato što mi je milo, nego zato što je mreža onih koji su se ogrešili o zakon, a vi ste je objavili u sredu u vašim novinama, nažalost, tačna", navodi Vujačić.

Prema saznanjima Srpskog telegrafa, u akciji koja je već dobila i svoje kodno ime, učestvovaće pripadnici MUP iz svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Ipak, trenutno konkretnim saznanjima raspolaže izuzetno mali broj ljuudi od najvećeg poverenja.

Kako komentariše bivši operativac DB Božidar Spasić, jasno je da se u obračunu protiv mafije kreće od vrha, ali se tu ne sme stati, već mač pravde mora da se spusti naniže, do samog kraja, uključujući i kriminalce koji ćoškare po kvartovima.

"Ranije ste imali da svaka opština u Beogradu ima svoj kriminalni klan. Očito je sada plan da se zaore od vrha do dna, sve do sitnih dilera koji prodaju drogu po pijacama i ispred škola. Ministar Vulin je rešio da obezbedi miran život građanima ma gde da žive, od velikih gradova do najmanjih sredina", ističe Spasić.

