UĐI DA TE ODBACIM, POSLALI SU ME PO TEBE: Majka devojčice koju je muškarac (70) hteo da namami u auto ispričala JEZIVE DETALJE!

Majka T. G., devojčice (12) iz Mladenovcu koju je pokušavao muškarac od 70 godina da namami u automobil, za Kurir kaže da je i danas bila u policiji i tom prilikom saznala da mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

U izjavi za naš portal, rekla je da se slučaj dogodio u sredu, juče, kada je njena ćerka krenula na trening.

- Na ulici je čekala drugaricu sa kojom je trebalo da ide. U međuvremenu je taj čovek stao i počeo je da joj maše rukom, dozivajući je. Međutim ona nije želela da priđe automobilu. Pošto je video da ona ne prilazi, prišao joj je kolima. Zatim je otvorio prozor i rekao joj:"Uđi da te odbacim". Ona je rekla da ne želi da uđe u automobil i okrenula leđa, ali muškarac je nastavio da je ubeđuje rečima da su ga poslali po nju. U nekoliko navrata je pokušavao da je namami u automobil - rekla je T. G. za Kurir.

Ušao za njom u prodavnicu

Kada je devojčica videla da ne može da ga se otarasi, krenula je da ide ulicom i ušla u obližnji lokal. Pre nego što je tamo ušla, fotografisala je automobil.

- Kada je on to video, parkirao je auto i ušao za njom u radnju. Prišao je mojoj ćerki i tražio da obriše fotografiju, međutim ona je rekla da neće, a on je nastavio sa svojim obeđivanjem - priča majka.

Rekao da se samo šalio

"Samo sam se šalio, danas čovek ne može ni da se našali sa decom", podrugljivo je govorio muškarac, a zatim ponovo tražio od nje da obriše fotografiju.

- U jednom trenutku joj je rekao: "Eto sad praviš probleme ovom radniku u prodavnici, na šta je radnik rekao da ona ne pravi problem i da ne može tako da se ponaša sa devojčicom, jer mu je ona prethodno ispričala šta se desilo. Kako bi moja ćerka završila celu dramu, ona je pred njim obrisala sliku, međutim znala je da će fotografija ostati u "kanti za otpad" - priča nam njena majka.

foto: Facebook Printscreen

Tek tada, napasnik je otišao iz lokala, a ćerka je odmah po dolasku kući sve ispričala majci, nakon čega su otišle u policiju kako bi prijavile slučaj.

- Policija ga odma našla i tada je ona čula da se radi o muškarcu koji ima 70 godina i da je iz Mladenovca. Moja ćerka je dala izjavu u prisustvu psihologa i mene, a sutra bi on trebalo da ide kod tužioca koji je preuzeo ceo slučaj - kaže majka.

Hrabar potez devojčice

T. G. objašnjava da je samohrana majka, da je nedavno ostala bez supruga i da je deci od malena pričala da "ništa ne uzimaju od drugih ljudi," kao i to da nikako ne idu sa ljudima koje ne poznaju. Kasnije kada su se pojavili telefoni rekla im je da sve fotografišu. Objašnjavala im je da nikad ne ulaze u tuđ automobil. To vaspitanje je rezultiralo uspešnim potezom devojčice.

- Moja ćerka je svedok da roditelji treba da razgovaraju sa svojom decom i da ih uče non stop kako da se zaštite - navela je majka.

Devojčica bila uplašena, ali se smirila kada je videla da je napasnik uhapšen.

(Kurir.rs/J. R.)