IGOR SRBIN PLOČICOM ISEKAO ČETVORICU ZATVORSKIH ČUVARA U ŠPANIJI Vaclavić pretio da će ubiti svakoga ko pokuša da mu uđe u ćeliju!

Igor Vaclavić, "Igor Srbin","Igor Rus" ili Norbert Feher, nekada najtraženiji srpski begunac prilikom pokušaja transporta iz jednog u drugi zatvor u Španiji, pred početak suđenja za trostruko ubistvo, napao je i povredio četvoricu zatvorskih čuvara slomljenom keramičkom pločicom.

Da podsetimo, Vaclavić, najtraženiji srpski begunac, u Španiji je našao utočište 2017. godine posle krvavog pira u Italiji. Naime, on je u Italiji ubio barmena i čuvara šume u aprilu 2017., a potom pobegao na Pirinejsko poluostrvo gde je krijući se od nadležnih, ubio još troje ljudi.

- On je napravio ozbiljan incident u zatvoru Duenas kada je polomljenom pločicom, pripremljenom da služi kao oružje za sečenje i ubadanje napao zatvorske čuvare u nedelju ujutru - saopštilo je strukovno udruženje zatvorskih službenika.

foto: printscreen YT

Kako je objašnjeno, Vaclavić se opirao prebacivanju u zatvor Zuera, u kome je trebalo da boravi tokom suđenja u Teruelu koje počinje danas.

- Igor Rus je pretio da će ubiti svakoga ko mu uđe u ćeliju kako bi pokušao da ga premesti u drugi zatvor. Ponavljao je da su njemu ubistva "besplatna" jer će zbog brojnih zločina svakako biti do kraja života u zatvoru - navodi se u saopštenju sindikata.

- Velika grupa čuvara sa zaštitnom opremom morala je da uđe u ćeliju jer je on bio van sebe. Uprkos svemu tome, uspeo je da ih napadne i poseče pločicom, a čuvari imaju različit stepen povreda i medicinski su zbrinuti.

U prebacivanju Vaclavića u zatvor Zuera na kraju su se uključili specijalni agenti Civilne garde, koji su ga prevacili u samu zoru u zatvor.

- To je zatvor sa modulom potpune izolacije i sa najvišim merama bezbednosti u kome Vaclavić treba da bude smešten tokom suđenja. Po planu, on bi svakodnevno bio odvožen iz Zuere do Teruela, a to putovanje bi trajalo oko dva sata u jednom smeru - ranije su pisali mediji.

(Kurir.rs/ J.I./ ABC Aragon/ Foto EPA)