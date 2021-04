SUVOZAČ NA MOTORU NE MOŽE DA UTIČE NA SVOJU BEZBEDNOST: Dr Jevtić objašnjava kako sprečiti tragediju

Devojka K. T. (23) nastradala je u nedelju na putu Bačka Topola - Stara Moravica kada je motocikl marek "kavasaki ", kojim je upravljao Đ. G. (29), a na kom je bila suvozač sleteo s puta i uleteo u kanal.

Nesrećna devojka preminula je od zadobijenih povreda u bolnici u Subotici, dok je vozač motocikla zadobio teške telesne povrede. Nažalost trenutak nepažnje motocikliste odneo je jedan mladi život a da li je to moglo da se spreči u razgovoru za Kurir otkriva dr Vladimir Jevtić predsednik asocijacije za bezbednost motociklista.

On objašnjava da nikog ne treba sprečiti da vozi motocikl i da nekog vozi ali oboje moraju biti svesni rizika jer su na motociklu ranjivi.

- Nažalost suvozač na motociklu ne može da utiče na svoju bezbednost. U ovom konkretnom slučaju smrt je bila neizbežna. Ako uzmemo na primer da se motocikl kreće brzinom od 50 kilometara na sat i da vozač ima 100 kilograma, pri navedenoj brzini ukoliko dođe do trenutnog zaustavljanja je kao da su dve tone udarile u nešto. Ukoliko je suvozač na motociklu i da on ima oko 100 kilograma on takođe može da ubije vozača motocikla jer to je kao da su na njega pale dve tone - objašnjava Jevtić.

Prema njegovim rečima motickilisti iz tog razloga moraju da poštuju ograničenja brzine i da pre svih učesnika u saobraćaju prepoznaju opasnost.

- Motociklisti bi trebalo da znaju da je trenutno zaustavljanje najpogubnije za njih ali i za onoga koga voze. Nažalost malo znanja puno samopouzdanja dovode do tragičnih posledica. Motocikl pri brzini od 100 kilometara na sat u sekundi pređe 28 metara, a prosečno vreme da se reaguje je jedna sekunda. Nažalost ta jedna sekunda može da ubije nekog a nekom i da upropasti život, jer i ovaj vozač ako preživi moraće da leže i da se budi mišlju da je nekog ubio - ističe naš sagovornik.

(Kurir.rs/J.R./ Foto ilustracija)