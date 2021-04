ŽENE U SRBIJI SU NAUČENE DA TRPE: Nasilnici pletu mrežu oko njih, odvajaju ih od porodica,prijatelja, pa se izvinjavaju za batine!

Žene u Srbiji naučene su da trpe uvrede, poniženja, pa i udarce, a tortura nasilnika uglavnom započinje "dobronamernim" savetima da ne radi, ostane u kući, posveti se deci. Sledeći korak je udaljavanje od rodbine i prijatelja, pa žena, koja nije finansijski nezavisna, više nema kome ni da se požali i ispriča kakvu muku ima u kući.

- Zašto žene trpe nasilnike? Zašto ih ne prijave? Zašto žena ne napusti nasilnika? Zašto ga se plaši?

Posle Kurirove priče o ženi M.T. koju je vanbračni partner pretukao bejzbol palicom u Beloj Crkvi, ćerka pretučene žene je slučaj prijavila policiji te je nasilnik sada u pritvoru.

Gore navedena pitanja, samo su neka od postavljenih u komentarima koji su se pojavili nakon objavljivanja teksta.

foto: Privatna Arhiva

Kordinatorka SOS telefona u okviru Udruženja Fenomena Dragana Veljović za Kurir je pokušala da da odgovor na svako do ovih pitanja. Naša sagovonica je istakla da kada bi ljudi znali u kakvom se začaranom krugu žene koje trpe nasilje nalaze takva pitanja ne bi ni postavljali.

- Svaki nasilnik na početku veze je vrlo fin, ljubazan, džentlmen... Jedna mi je devojka rekla da joj je dečko, kasnije suprug, kada je zaprosio i kada mu je rekla DA rekao: "Sada si moja i božija". Mislila je da je reč o dubokoj emociji, da je njegova ljubav jaka, ali nažalost bila je to njegova posesivnost. Taj brak nije potrajao ona je na sreću izvukla živu glavu, ali joj je trebalo vremena da shvati da je zapravo sve vreme bila njegova žrtva - objašnjava Veljovićeva.

Ona dodaje da prve znake poremećenog ponašanja nasilnik pokazuje relativno brzo, ali na suptilan način, tako da žena i ne pomišlja da je reč o zabranama, već o stvarima koje ona sama želi, jer je ovu vrstu manipulacije teško prozreti.

- Najpre žrtvu odvajaju od prijatelja i rođaka i to još u vreme zabavljanja. Priča joj kako to društvo nije dobro za nju, kako oni loše utiču i da je ona mnogo bolji čovek od svih njih...Potom joj kontroliše kretanje tako što joj govori da on želi da provede vreme s njom, da ona uzalud troši vreme na ispijanje kafa u nekim bezveznim razgovorima. Žena i ne sumnja da muškarac nasilnik zapravo tada počinje da plete mrežu oko nje - navodi naša sagovornica i dodaje da žrtva ne sluteći šta je čeka u braku s tim čovekom osniva porodicu.

- Kada stignu deca, nasilnik prelazi na sledeću etapu. Ubeđuje je kako ne treba da radi, već da čuva decu, i ukoliko žena pristane i na to on je do pola završio svoj posao - ističe naša sagovornica.

Ako se u priču uključi alkohol, ističe naša sagovornica, žena postaje njegova meta i osoba na koju će svaliti krivicu za sve svoje probleme.

- Tada počinje i da je tuče, a ona koja je odvojena od svih, nema kome da se obrati. Posle prvih udaraca, gotovo kao nepisano pravilo nastupa period "medenog meseca" koji traje relativno kratko i nasilje se ponavlja - kaže kordinatorka SOS telefona za žrtve nasilja.

foto: Shutterstock

Prema njenim rečima period "medenog meseca" se zove zato što je nasilnik nakon fizičkog nasilja dobar kao "med i mleko".

- On se izvinjava, kupuje poklone, drži je kao malo vode na dlanu, moli da joj oprosti i da se više nikada niše slično neće ponoviti, da će se ubiti ukoliko ga ostavi... Potom joj objašnjava kako je ona kriva, da ga ona nije iznervirala on to nikada ne bi uradio. Žrtva poveruje u tu priču i oprosti, međutim nasilje se nakon nekog vremena ponovi u još gorem obliku:

- Kod žene se javlja strah, a u nekim slučajevima sve i ako reši tada da ga ostavi nasilnik počne da preti ubistvom. Ubiće nju pa sebe, ako ima dece postane nasilan prema njima ili počne da preti da će ih povrediti. To ponekad može biti dobro, jer žena uplašena za svoju decu, zapravo prijavljuje slučaj nadležnima. Jedan šamar nikad nije prvi i poslednji, on nažalost, često, vodi ka ubistvu! - ističe sagovornica Kurira.

Ako trpite, čak i ako sumnjate da postoji nasilje ili znate nekoga ko trpi nasilje pozovite SOS telefon 0800 - 35 00 36

Dragana Veljović objašnjava da su pojedine žene u Srbiji naučene da trpe da ih neko povuče za kosu, da ih neko udari, ponižava i da je to problem patrijarhalnog vaspitanja koje postoji u nekim delovima naše zemlje.

- Odgajane su rečima da žena treba da ćuti, da je muškarac glava porodice, da ako napusti nasilnika to je sramota za celu porodicu..Sa druge strane imao muškarce koji su odgajani tako da im sestra i majka pomažu u svemu, da mu se sprema hrana, čisti kuća, da se ceo svet vrti oko njih. Onaje odgajana da trpi, on da mu se ugađa- kaže Veljovićeva.

(Kurir.rs/ Jelena Rafailović/Foto:Ilustracija, privatna arhiva)