TELO VOJE AMERIKANCA PLUTA DUNAVOM, BADŽA ĆE BITI MRTAV ZA 15 DANA: Ko je sve znao da će v.d. ministra policije BITI UBIJEN! VIDEO

Jedno od ubistava koje je promenilo istoriju srpskog i balkanskog podzemlja je likvidacija Radovana Stojičića Badže, tadašnjeg pomoćnika ministra policije i načelnika Javne bezbednosti. Bilo je mnogo verzija i priča zašto je Stojičić likvidiran, ali jedna od priča ima posebnu težinu. Motiv je jedan od najstarijih, od kada je ljudskog roda - osveta.

Radoslav Lukić, bivši čelnik DB, tvrdi da mu je advokat Mandić 17 dana pre ubistva Stojičića najavio da će Badža biti likvidiran zbog smrti Voje Raičevića

Pre 24 godine, u noći između 9. i 10. aprila 1997, u restoranu „Mama mija“ ubijen je tadašnji vršilac dužnosti ministra srpske policije Radovan Stojičić Badža.

Izvršilac zločina nije identifikovan. Po svemu sudeći, tako će i ostati. U jutarnjem programu jedne radio-stanice odmah posle vesti o ubistvu prvog čoveka srpske policije puštena je pesma Boba Marlija „ Ubio sam šerifa“.

Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije MUP Srbije Dragan Ilić nema dilemu o motivu.

- Zašto je ubijen? Ta poruka je jasno poslata Miloševiću jer je Badža bio njegov verni saradnik. Bojim se da je jedan broj ljudi oko Miloševića u to vreme već počeo da mu radi o glavi, u vreme kada je imao i ozbiljnu opozicionu pretnju. To je jasan odnos prema vlasti - ubije se ministar policije, pa potom ministar vojske Pavle Bulatović. I u pozadinu ubistava se gura kriminalna priča - kaže Ilić.

Badža je bio rodonačelnik „novog pravila“ da se na važna mesta u MUP postavljaju samo oni koji imaju dobre relacije u politici ili policijskom rukovodstvu. Da li je Voja Raičević, poznatiji kao Voja Amerikanac,u toj Badžinoj klasifikaciji spadao u „dobre“ ili „loše“, nije poznato.

Nakon Vojine likvidacije 1996. u podzemlju se govorilo da je u to ubistvo umešana policija. Izgleda da su sumnje prijatelja Voje Amerikanca bile dovoljne da se sastavi spisak za likvidaciju. Na tom spisku prvi je, navodno, bio Radovan Stojičić. Do takvih saznanja pre Badžinog ubistva došao je Radoslav Lukić Lule, u to vreme pomoćnik načelnika DB:

- Pozvao me je prijatelj i rekao: „Lule, Mane hoće da se vidi s tobom.“ Ko je Mane? Reče: „Mane Mandić, advokat.“ Kada smo ubrzo se sreli, kaže mi Mane: „Lule, znaš da je telo Voje Amerikanca nađeno u Dunavu, džip je zapaljen u Rušnju. Zbog toga će biti likvidiran Badža, i to za 15 dana. Ovo sam vam sada rekao i nikada više to neću ni potvrditi ni izgovoriti“ - priča Lukić i dodaje:

"Odem odmah kod Jovice Stanišića. Pita me ko je čovek koji mi je rekao za ubistvo. Kažem: „Ma kakav čovek, to sam ja nešto sanjao, fantazirao...“ Nisam hteo da mu kažem ko je izvor", priča Lukić.

foto: Privatna Arhiva

Drugi izvor takođe upućuje na ovu priču, tvrdeći da je neposredno posle ubistva Voje Amerikanca u policiju došao advokat Mandić i tražio razgovor s Miloradom Vlahovićem, tada načelnikom UKP. Mandić je optužio policiju da stoji iza ubistva Voje Amerikanca i najavio da se na tome neće završiti. Posebno interesantno jeste da informacija o ovom sastanku, kao ni informacija savetnika načelnika DB Radoslava Lukića Luleta, nikada nisu došle do štaba MUP, koji je istraživao Badžino ubistvo.

