MEŠTANI U ŠOKU NAKON VESTI DA JE UČITELJ FOLKLORA ZLOSTAVLJAO UČENICU: I moja unuka je išla kod njega, oglasila se i policija!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su učitelja folklora D. N. (58) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad dvanaestogodišnjom devojčicom.

On je, kako se sumnja, 12. aprila ove godine dvanaestogodišnju devojčicu koju poznaje odranije uveo u prostorije jednog doma kulture na Čukarici, tačnije u Ostružnici u kojem je zaposlen, gde ju je potom neprimereno dodirivao.

foto: Facebook

D. N. se tereti i da je devojčicu poljubio u obraz i pokušao da je poljubi u usta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Kako su meštani istakli, ne mogu ni da zamisle da je on u stanju to da uradi.

Jedan od meštana kaže da mu je unuka 10 godina išla kod njega na folklor i da nikada nije bilo nikakvih neprijatnosti, pišu Novosti.

Inače, KUD u Ostružnici gde je D. N. radio danas je zaključan.

(Kurir.rs)