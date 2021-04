PEDOFILI VREBAJU SA SVIH STRANA: Učitelj PIPKAO učenicu po grudima, POP u kući domaćina tražio da ga devojčica POLJUBI U USTA!

Dvojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje da su neprimereno dodirivala devojčice od 12 i 14 godina!

Učitelju folklora iz Beograda D. N. (58) određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio nedozvoljene polne radnje nad učenicom (12), a pritvor je određen i svešteniku P. P. iz okoline Svilajnca zbog istog krivičnog dela nad maloletnicom (14) u čiju je kuću došao da sveti vodicu. U oba slučaja, policiji su se obratili roditelji napastvovane dece.

foto: Facebook

I ranije je uznemiravao

- Roditelji mlađe devojčice su ispričali da je D. N. ostao sam s njihovom ćerkom u prostoriji Kulturno-umetničkog društva i da joj je navodno podigao majicu i pomazio je po grudima, a potom je poljubio u obraz i pokušao da je poljubi u usta. Devojčica je nekako uspela da pobegne i sve ispriča mami i tati. Sumnja se da je D. N. i prethodnih godina, tačnije 2019. i 2020, seksualno uznemiravao ovu učenicu, ali da je ona ćutala iz straha - kaže izvor i dodaje da je D. N. negirao krivicu na saslušanju u Drugom osnovnom tužilaštvu.

Otac osumnjičenog folkloraša juče je bio u šoku i zbunjen hapšenjem. - Mi živimo zajedno. Ne znam šta se desilo. Samo su došli i odveli ga. Niko mi ništa nije rekao. Moj sin je najpošteniji čovek na svetu! Ne mogu da zamislim da je nešto loše uradio - kaže otac.

Poznanici D. N. kažu da je on voleo decu, da ih je često vodio na turneje, a da su njegove časove prošle generacije. - Više puta je i sam pokrivao troškove tih putovanja, deci je kupovao sokove i slatkiše - kaže poznanik osumnjičenog.

foto: Profimedia

"Roditeljski" poljubac

Drugi slučaj seksualnog napada na dete dogodio se u okolini Svilajnca i ostavio je bez reči meštane.

Naime, uhapšen je lokalni sveštenik P. P., za koga svi imaju reči hvale. - Pop je bio u kući devojčice da sveti vodicu. Devojčica je tada bila sama i pošto je završio verski obred, on je navodno devojčicu uhvatio za ruku i tražio da ga poljubi u usta. Devojčica ga nije poslušala, otrgla se i pobegla iz kuće - navodi izvor i dodaje da je pop na saslušanju rekao "da je devojčica bila tužna, da je hteo da je uteši" i da ju je "poljubio roditeljski".

foto: Kurir, Privatna Arhiva

Ovo je uhapšeni radnik obezbeđenja Poznanici: Znamo ga kao normalnog

Podsetimo, javnost se uznemirila i u ponedeljak kad je uhapšen D. Š. (61), radnik obezbeđenja popularnog tržnog centra na Zvezdari. On se sumnjiči da je namamio devojčicu (10) u toalet tržnog centra, gde je otkopčao šlic, poljubio je i udario po zadnjici. Devojčica je uspela da izađe, a D. Š. je odmah uhapšen. Sumnjiči se za krivično delo obljube nad maloletnikom i određen mu je pritvor do 48 sati. Poznanici uhapšenog kažu da ne mogu da veruju da je on mogao da uradi tako nešto. - Znamo ga kao normalnog čoveka. Nije odavao loš utisak. Strašno je ovo što se desilo - rekao je poznanik.

Kurir.rs/Jelena Rafailović