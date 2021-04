SVI DETALJI ISKAZA MILANA BEKA: Vraćaju mi se slike svaki dan, gledali smo se oči u oči, pokušao je da me overi!

Biznismen Milan Beko, koji je teško ranjen 14. novembra 2014. izjavio je juče pred Višim sudom u Beogradu da je danas još čvršće uveren nego ranije da je u njega hice te večeri ispalio osumnjičeni Aleksandar Zdravković, nekadašnji pripadnik "zemunskog klana". Stojeći na metar od Zdravkovića u sudnici Palate pravde izjavio je da se sa napadačem koji nije imao masku na licu, već samo kapuljaču "pogledao oči u oči".

- Moram priznati da od toga dana do danas, prošlo je šest godina, ne prođe ni jedan dan da mi se taj događaj vrati. Punih šest godina nisam u miru sa onim što se dogodilo. Te slike, koliko god da pokušavam da to odbijem od sebe, stalno su mi u glavi. Znate, da sam bio pola sata udaljeniji od bolnice, ne bih preživeo. Saslušavan sam do sada tri puta, ostajem pri tvrdnji da bi okrivljeni mogao da pude osoba koja je pucala na mene, s tim što sam ovog puta još čvršćeg uverenja u to - rekao je Milan Beko.

foto: Zorana Jevtić Misterija - Sud odbio da sasluša Adrovca Tokom prvog postupka, podsetimo, sudilo se i Maji Adrovac, koja je oslobođena optužbi. Spekulisalo se da je u pokušaj ubistva Milana Beka na neki način umešan i njen suprug Ivan Adrovac, koji je u zatvoru u Švajcarskoj, ali to nikada nije dokazano. Zastupnica Milana Beka, juče je predložila da on bude saslušan putem video-linka ali je sudsko veće taj zahtev odbilo uz obrazloženje da je procedura previše komplikovana.

On je podsetio da je teško ranjen u slepoj ulici u kojoj živi na Senjaku, i da su osim njega tu uglavnom rezidencije. Objasnio je da je nepoznatu osobu u ulici njegov vozač primetio na 20-ak metara, dok su se približavali, a da ga je on dobro video jer mu je iz neposredne blizine ispalio dva hica u stomak, jedan u leđa, a potom nanišanio da ga "overi".

foto: Nikola Anđić

- Moja sećanja na taj da postaju sve jasnija. Sa osobomo koja je pucala gledao sam se "oči u oči", trauma je bila tolika da su mi neke stvari bile mutne, ali su one postale jasnije s protokom vremena. Moje osećanje, kada vidim osobu u ovoj prostorji je duboka nelagoda jer me podseća na tu osobu. Ako doprinosi ovom postupku, moram da kažem, kada o tome govorim u krugu mojih prijatelja i familije još sam konkretniji - rekao je biznismen objašnjavajući da tokom prethodnih godina njegovo sećanje nije bledelo, već se gradil. On je naveo da mu nije cilj da po svaku cenu bude osuđen bilo ko, već pravi krivac.

- I sam sam preživeo nešto nerpijatno, ne bih voleo da budem izvor problema nekome ko nije kriv, nemam ništa od toga. Važno mi je da osoba koja mi je to učinila, bude iza rešetaka. Racionalan sam čovek, ništa mi ne znači da bude osuđena pogrešna osoba - zaključio je Beko.

foto: Kurir

Sudija Marina Anđelković reč je tada dala i osumnjičenom Zdravkoviću, koji je došao sa slobode jer je u kućnom pritvoru.

- Nisam bio tamo, to je jedina istina. Slažem se sa gospodinom Bekom, želim da se nađe prava osoba. Žao mi je što se sve to desilo čoveu, ali mirne savesti mogu da ga pogledam u oči - rekao je Zdravković, a sudija je donošenje presude najavila posle 10. maja.

(Kurir.rs/ J. Spasić/foto Zorana Jevtić, Nikola Anđić, Damir Dervišagić)