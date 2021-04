TINEJDŽER (16) UMALO UBIO BAKU (78) ZBOG 1000 DINARA: Gurnuo je sa bicikla i oteo torbu

Protiv šmaloletnika (16) iz Loznice, ovdašnja policija podneće krivičnu prijavu, jer je, u subotu, u po bela dana, kod Osnovne škole "Dositej Obradović" u naselju Klupci, nedaleko od kasarne Vojske Srbije, zaustavio staricu Milanku O. (78), koja je vozila bicikl, oborio je na put i uzeo joj torbu.

Brzo su reagovali ljudi koji su bili u blizini, stigli su ga, zadržali i predali policiji koja je brzo stigla.

U OJT u Loznici odlučeno je da procesuiranje ide takozvanim redovni putem, „pošto je u pitanju maloletnik“.

"Vraćala sam se kući, kao i obično, biciklom iz obližnje prodavnice, gde sam kupila namirnice, koje su mi bile potrebne - svedočila je starica, odmah posle događaja uplašena, zbunjena, zabrinuta i povređena" kako kaže u u duši i telu.

"Dečak je samo odjednom iskočio pred bicikl, koji sam vozila, naravno imajući u vidu moje godine, polako. Dušmanski me je oborio na put, uzeo torbu i počeo da beži. Ljudi su srećom, hvala im do Boga, došli do mene, a drugi su se uputili da ga stignu. Užas. Nemam drugu reč za ovo što me je snašlo", rekla je baka Milanka.

U tobri su bile namirnice i oko 1.000 dinara zbog čega je nesretna žena, možda, mogla da plati i glavom da se ozbiljnije povredila. Srećom nema prelome, ali je ugruvana i pod jakim stresom.

Kurir.rs/Novosti