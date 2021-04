GRABLJIVCI VREBAJU NAŠU DECU: Peofili se ponašaju kao zveri, biraju najslabije žrtve i nemaju milosti

Grabljivci vrebaju našu decu na svakom koraku. Za samo nekooliko dana na teritoriji Beograda policija je uhapsila trojicu osumnjičenih za seksualne napade na najmlađe. Svaki od tih slučajeva je šokantan sam po sebi, ali na neki način pokazuju kakko funkcionišu seksualni predatori kojima su mete najmlađi i najbespomoćniji - deca..

Učitelj folklora D. N. (58) uhapšen je zbog sumnje da je dodirivao svoju učenicu (12). On je, što nije redak slučaj, iskoristio devojčicinu porodičnu situaciju, jer je ona rano ostala bez oca. Osumnjičeni je bio poznanik sa pokojnim ocem devojčice, njih dvojica su išli osam godina zajedno u školu.

"On je zvao devojčicu i odveo je u salu. Njene drugarice su je čule kako vrišti. Otišle su i lupale na vrata i tako prekinule napasnika", izjavio je za Kurir jedan čovek koji je i sam bio učenik osumnjičenog. ž

Čuvar tržnog centra na Zvezdari D. S. (61) uhapšen je takođe zbog sumnje da je pokušao da siluje devojčicu (‚10). Njemu se na teret stavlja da je devojčicu odveo u toalet tržnog centra. Tada su naišle starija sestra i drugarica devojčice, sa kojima se ona igrala u parkiću ispred tržnog centra i pozvale je. Po jednoj verziji one su prekinule čuvara u nameri da seksualno iskoristi dete, a on se na sudu branio da je dete njega zamolilo da ga odvede do toaleta i da nije pokušao ništa nedolično.ž

foto: Facebook Prinscreen

U Mladenovcu je uhapšen penzioner M. S. (70) koji je pokušao da namami devojčicu )12) u automobil. Devojčica je odbila taj prredlog, osumnjičeni joj je ponudio da je odveze, a devojčica se snašla i fotografisala ga i ušla u obližnji hipermarket. Kasnije je sve ispričala majci koja je slučaj prijavila policiji i M. S. je uhapšen.

Pedofili su osobe različitog obrazovanja, starosti, zanimanja, socijalnog statusa i teško ih je prepoznati. Poražavajući su podaci da u skoro 90 odsto slučajeva počinioci ovog najgnusnijeg zločina osobe koje dete poznaje.

"Čast" da bude prva osoba osuđena na doivotnu Srobiju u Srbiji pripala je upravo jednom pedofilu,Malčanskom berberinu. Ninoslav Jovanović (48) iz Malče osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog otmice i zlostavljanja devojčice )12) iz Suvog Dola kod Niša. U pitanju je višestruki povratnik.

"Od tog broja iz porodice je otprilike polovina počinilaca, oko 20 0dsto su rođaci i prijatelji, a preostalih 20 odsto su ljudi koji rade sa decom, učitelji, treneri, profesori", kaže Biljana Ćulafić psihoterapeut za traume.

Po njenim rečima za odbranu od pedofila potrebno je imati dobar i otvoren odnos sa decom.

"Već sa 4 godine detetu roditelji mogu da objasne da postoje neki delovi tela, gde se piški ili kaki i koje smeju da dodiruju samo mama i tata pri kupanju, kao i da dete ne treba da dodiruje te delove tela drugim ljudima. Postoji i ono staro pravilio koje su nama govorili naši roditelji, a to je ne pričati sa nepoznatim ljudima, ne ulaziti u njihove automobile, ne prihvatati nikakve poklone od nepoznatih osoba. Roditelji treba da pričaju sa decom, da to bude dijalog a ne monolog, jer se deca u tom slučaju isključe. Dovoljno je svakog dana pitati dete: Kako si? Kako si provela dan? Šta si radila?", upozorava Biljana Ćulafić.

foto: Privatna afhiva

Pedofili su klasični grabljivci i paćljivo biraju svoj plen - najčešće žrtve su najranjivija deca iz socijalno ugroženih porodica, ili gde nedostaje jedan od roditeljia ili su odnosi između roditelja loši.

"Važno je deci objasniti da ona nisu kriva, da ona nisu provocirala napad ili izazivala pedofila. Često se dešava da oni osećaj krivice prebacuju na žrtvu, da detetu kažu da će svima reći šta je bilo ukoliko nekome priča da ga je dodirivao ili ljubio. Tada dete ćuti zbog straha i sramote. Ima i još jedan momenat, kada su deca uplašena od posledica koje mogu da uslede ukoliko prijave napad. Ukoliko otac kaže da bi ubio čoveka koje seksualno napadne dete dešava se da deca ćute baš zbog straha da tata ili mama ne odu u zatvor", kaže psihoterapeutnkinja.

Kada se napad dogodi, posledice mogu biti stravične. Zato je potrebno reagovati brzo i prepoznati znake koje deca pokazuju.

"Kada se dete izoluje od društva, postane ćutljivo, burno reaguje na bilo kakav dodir, gubitak sna ili apetita. Često deca pokušavaju da saznaju šta im se dogodilo a pošto ne smeju da pričaju sa roditeljima, pa odgovore traže na internet i guglaju, pa zato nije loše sa vremena na vreme da roditelji pogledaju rezultate pretrage na dečjim telefonima ili kompjuteru. To mogu biti znaci da se nešto loše dogodilo. Dete je uplašeno, oseća strah i stid i sa njim treba raditi pažljivo.

Pogotovo je teška situacija kada je počinilac neko kome dete veruje, roditelj, hranitelj, učitelj, koji zloupotrebljava svoj autoritet. Deca nemaju dovoljno znanja i životnog iskustva i njima je mnogo lakše manipulisati, Svetska statiswtika pokazuje da je svako peto dete doživelo neki vid seksualnog zlostavljanja. Toga ima mnogo više nego što se misli i što se prijavljuje. ž

Podaci Incest trauma centra za period od 2009. do 2014. godine govore da se u Srbiji dogodi sedam seksualnih napada na decu nedeljno.

Monstrumi nad monstrumima

- Mladen Ogulinac (52), optužen da je silovao, a potom i zverski ubio osmogodišnju Mariju Jovanović u Starim Ledincima 2010. godine, umro je na rođendan svoje žrtve, dva meseca posle ubistva. Ubijena devojčica bila mu je komšinica.

- Mališa Jevtović (48) je 2005. silovao trogodišnju pastorku Katarinu Kaju Janković (3) u Zvezdarskoj šumi u Beogradu, dok je njena majka Ana Filipović (39) čuvala stražu. Devojčica je od zadobijenih povreda preminula.

- Apelacioni sud u Nišu odbacio je 2017. žalbu odbrane Vladice Rajkovića (33) iz sela Vratarnica, i potvrdio presudu Višeg suda u Zaječaru kojom je on osuđen na 40 godina zatvora zato što je silovao i ubio Anđeline Stefanović i(3). On je ubio i komšinicu Dragane Stanković (47).

Akcija Armagedon

Srpska policija u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja konstantno sprovodi akciju "Armagedon" a to je borba protiv pedofilskih sadržaja na Internetu. Ovo je važan posao, po rečima jednog od tužilaca za Visokotehnološki kriminal.

"Možda neće svi koji imaju u kompjuteru ili na telefonu pedofilske sadržaje sprovesti u delu, ali su svi koji su počinili ta krivična dela počeli upravo svoju "karijeru" na Internetu. Osim toga, tu je i preentivna funkcija, mi i policija nastupamo robusno, upravo da bi se potencijalni počinioci uplašili i nikada ne bi počinili neki teži zločin", kaže sagovornik koii je insistirao na anonimnosti.

Kurir.rs/M. Ž. L.