OSTAVIO ZA SOBOM TROJE DECE IZ DVA BRAKA: Milan (50) je bio iskusan vozač motora, ali juče je asfalt bio hladan a SMRT BILA BRŽA

KIKINDA- Milan Opačić (50) iz Kikinde, podlegao je povredama u sanitetskom vozilu na putu za novosadski KCV, nakon košmarne saobraćajne nesreće, koja se dogodila u subotu kasno popodne, na raskrsnici ulica Partizanska i Jovana Jovavovića Zmaja. Teško su kikindski bajkeri, a naročito članovi Moto kluba “No limits”, čiji je član Opačič bio desetak godina, podneli njegovu smrt. Dan nakon tragedije, Kikinđanin Mirko Brkanlić, predsednik Moto kluba “No limits”, potvrđuje da je prizor smrskanog motocikla i putničkog vozila bio jeziv i da , nažalost, gotovo svako proleće, na našim ulicama i putevima donosi ovakve prizore:

foto: S.U.

-Nadali smo se da će srce našeg Panča, kako smo zvali Milana Opačića, izdržati. Nažalost, to se nije desilo. U sanitetskom vozilu, na putu za novosadski KCV, preminuo je kod Bašaida, sela koje je od Kikinde udaljeno dvadesetak kilometara. Opačić je iza sebe ostavio troje dece iz dva braka. Dvoje su punoletni, a jedno dete maloletno. Opačić je bio iskusan vozač. Redovno je učestvovao u našim novogodišnjim akcijama, kad smo na motorima delili novogodišnje paketiće i izmamljivali osmehe mališanima koji su praznične dane provodili u kikindskoj bolnici. Teško je sad naći prave reči, ali je činjenica da svaki početak bajkerske sezone donese i ovakve nemile scene. Svi se mi uželimo vožnje, ali je u ovo doba godina asfalt hladan. Prevelika želja, trenutak nepažnje... Dovoljno za tragediju- kaže Brkanlić. On upozorava da greše i drugi učesnici u saobraćaju i da nije uvek do motociklista:

foto: S.U.

-Većina naših članova su porodični ljudi, u zrelim godinama sa puno kilometara u točkovima. Ostavljamo istražnim organima da utvrde pod kojim se okolnostima dogodila ova tragedija. Ukoliko vreme bude dozvolilo, na sahranu našeg druga i brata uputićemo se organizovano, na motorima- potvrdio je Brkanlić i apelovao na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i voze pažljivo.

Majci povređen kuk, trogodišnje dete lakše povređeno

D. A. B. (42) iz Kikinde, koja je upravljala vozilom “citroen ksara” zadobila je u ovoj saobraćajnoj nesreći prelom kuka. Nakon ukazane pomoći je prebačena na lečenje u zrenjaninsku bolnicu, dok je njeno dete, srećom, zadobilo lakše povrede.

(Kurir.rs/S.U.)