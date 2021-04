PORODICA TINEJDŽERKE IZ KRAGUJEVCA ČIJE JE TELO PRONAĐENO, SKRHKANA BOLOM: Bila je dobra, stalno se igrala sa decom iz ulice...

Tinejdžerka A. S. (15) iz Kragujevca izvršila je samoubistvo vešanjem u porodičnoj kući. Pronašli su je majka i brat, ali je nažalost bilo kasno. Devojčica se obesila u svojoj kući u Ulici Jelene Radojkić.

Hitna pomoć je izašla na teren i pokušali su reanimaciju, ali nisu uspeli da maloletnu A. S. vrate u život. Porodica je skrhana bolom, a komšije su užasnute.

- Znao sam to dete. Bila je dobra, javi se uvek kad prođe, stalno se igrala sa decom iz ulice. Koliko ja znam ništa nije ukazivalo na to da može da se ubije. Stvarno ne znam zašto je to uradila - priča za Kurir Slaviša Raičević, komšija.

Tinejdžerka je živela sa majkom, bratom i babom, dok otac povremeno dolazi, jer je na privremenom radu u Italiji.

- Meni je mnogo teško. Ona je bila tako ljupka i mila. Odrasla mi je tu pred očima. Mnogo sam volela to dete. I da ona tako nešto uradi, ne mogu da verujem - rekla je jedna komšinica.

A. S. je bila učenica osmog razreda osnovne škole Dragiša Mihajlović. Iz ove ustanove kažu da su iznenađeni i da niko u njenom ponašanju nije uočio bilo kakve predznake suicida.

Uzrok tragedije i dalje je nepoznat. Policija je obavila uviđaj, a kako saznajemo, neće biti naložena obdukcija, jer je već potvrđeno da nije reč o nasilnoj smrti.

(Kurir.rs/Bogdana Đusić)