TRI GODINE OD UBISTVA LUKE RADULOVIĆA: Glavom platio batine, starleta Tamara Đurić bila svedok likvidacije

Luka Radulović (37) ubijen je pre tri godine u jednoj pivnici ispod Brankovog mosta u Beogradu, naočigled njegove prijateljice i stralete Tamare Đurić.

tamara đurić i pokojni luka radulović foto: Printskrin/Facebook

Inače, Radulović je pažnju javnosti privukao u septembru 2017. kada je presekao kolonu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na Topčiderskoj zvezdi i to "bentlijem" fudbalera Ivice Dragutinovića. Kasnije je bio dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima.

Za brutalno ubistvo u aprilu 2018. uhapšen je Miloš Đorđević (34), blizak ozloglašenom klanu Amerika. On je uhapšen 23. avgusta 2019. u Kanu, a sumnja se da se sa ubijenim Radulovićem potukao nekoliko meseci pre zločina, te da Raduloviću nije mogao da oprosti ove batine.

- Bili su na jednoj privatnoj proslavi u jednom beogradskom klubu, kada je Đorđević odjednom prišao Raduloviću i u njega ispali nekoliko hitaca, a potom mirno izašao iz lokala - rekao je ranije izvor i dodao da je nakon toga nastala opšta pometnja i haos.

Starleta Tamara Đurić kobne večeri bila je zajedno sa Radulovićem za stolom i videla ubicu koji je ispalio hitce u njega.

Nakon ubistva Radulovića, Kurir je imao ispovest njegove verenice Isidore P. (25), koja je tad navela da bi "bila najsrećnija da su je ubili zajedno sa Lukom".

- Najsrećnija bih bila da su me ubili sa Lukom, sigurna sam da bi mi tako bilo i lakše i lepše. Čovek kao on se dva puta ne rađa i to zna svako ko ga je ikada upoznao - istakla je tad ona i dodala da je kobne večeri bila kod kuće.

- Zvao me je da pita kako sam i kaže da će doći ujutru, kad završi posao. Trebalo je sutradan da idemo do grada pa smo pričali o tome, poželeo mi je lepe snove i to je bilo to - rekla je tada kroz suze Radulovićeva verenica.

(Kurir.rs)