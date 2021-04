"DENDA JE IŠLA DA SE ZABAVLJA KAD JE IMALA UDES, JASMINA JE RADILA KAD JE POGINULA!" Neumesan komentar voditelja izazvao haos!

Žarko Lazić, voditelj i vlasnik produkcijske kuće u okviru koje se proizvodi emisija "Kuća od srca", gostujući u jutarnjem programu televizije Pink na neprimeren način prokomentarisao je nesreću u kojoj je pre dve i po godine povređena njegova koleginica Sandra Denda, koja je u tom momentu bila producentkinja emisije "Kuća od srca".

Bila u komi

Da podsetimo, Denda je teško povređena u udesu koji se dogodio u avgustu 2018, dok je ekipa "Kuće od srca" gradila dom ugroženoj porodici u Kovinu. Denda je bila u automobilu sa koleginicom i još jednim mladićem kada su upali u kanal. Ona je u tom udesu zadobila izuzetno teške povrede, a u bolnici je provela skoro godinu dana i dugo je bila u komi. Denda je nakon nesreće saznala da nije bila prijavljena u produkcijskoj kući, pa je tužila Lazića, koji je tvrdio da je bila samo volonter. To suđenje je u toku.

govorio o nesrećama foto: Pritnscreen

Gostujući na televiziji, gde je komentarisao nesreću u kojoj je u petak na Ibarskoj magistrali poginula organizatorka "Kuće od srca" Jasmina Mihajlović, naveo je da ove dve nesreće ne mogu da se porede. - To jesu dve nesreće, ali to su nesreće koje se ne mogu porediti. Jasmina je bila na radnom mestu, a one su samo htele da se zabave uzevši auto koji nije njihov. To jesu dve velike i tragične nesreće, ali se ne mogu porediti - rekao je Žarko Lazić. Sandra Denda je posle njegovog gostovanja za Kurir navela da ju je ova izjava strašno potresla.

godinu dana bila u bolnici foto: Kurir

- Za sve to što je Žarko rekao na televiziji i kako je opisao nesreću koju sam ja imala postoji policijski izveštaji koji potvrđuju da on laže. Nismo se igrale ni žmurke, ni bilo koje igre, niti sam ja vozila, pošto je rekao u množini. Mnogo toga znam, ali zbog suđenja koje je u toku nisam u prilici da iznosim sve u javnost - rekla nam je vidno potresena Sandra Denda.

Voditeljka u penziji Nikada me nisu zvali Sandra Denda je posle teške nesreće otišla u invalidsku penziju. - Od momenta kada sam doživela nesreću niko me nije pozvao iz te produkcije, uključujući i vlasnika "Kuće bez srca", kako ja nazivam taj projekat - rekla je ranije Denda za Kurir.

Neverovatna koincidencija je to što je stradalu Jasminu Mihajlović Lazićevoj produkcijskoj kući preporučila upravo Sandra Denda. Mihajlovićeva je zapravo osoba koja je porodicu iz Kovina, čija kuća se gradila u vreme kada je Denda povređena, prijavila za ovaj serijal, a nakon što je Denda povređena u udesu, Jasmina ju je nasledila.

Kurir.rs/ J. Ivić/ Foto Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Kurir, printskrin