KO JE MARKO LJUBIŠA KAN: Prijatelj Luke Bojovića i visokopozicionirani član škaljarskog klana

Marko Ljubiša Kan, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" i prijatelj Luke Bojovića, često je bio na meti napadača, međutim do sad je svaki put uspeo da izvuče živu glavu.

Policija je danas saopštila da je 19. aprila u Beogradu uhapsila srpskog državljanina Jovana Mirkovića, zbog sumnje da je pokušao da likvidira Kana 2018. i 2019. godine u Budvu. Mirković je uhapšen po međunarodnoj poternici, a prema rečima izvora sumnja se da on ima veze sa "kavačkim klanom". Marko Ljubiša Kan, od ranije je poznat policiji, a važi za "opasnog" čoveka u podzemlju.

Iz škorpiona pucao na Kana

Inače, da podsetimo, u noći 27. avgusta 2019. na terasi jednog starogradskog hotel, a nepoznati napadač ispalio je rafal ka Budvanima Marku Ljubiši Kanu, Goranu Sloviniću i Draganu Markoviću. Sumnja se da je ovaj napadač Mirković.

- Sumnja se da je napadač imao podršku još jedne osobe. Kobne večeri ubica je skuterom došao do bedema Starog grada, a potom ušetao među turiste. Nosio je silikonsku masku i kapuljaču, a u kesi "škorpion". Noćni provod u tom delu Budve u to vreme upravo se završavao i gosti su se razilazili - rekao je ranije izvor Vijesti i dodao:

- Ljubišino obezbeđenje primetilo je napadača dok je prilazio njihovom stolu uz same bedeme, pa su sva trojica pobegla ka ulazu u Stari grad. Napadač je tada pokušao da iz kese izvadi oružje, ali se spetljao. Kad ga je konačno izvukao, ispalio je više od 30 metaka. Nekoliko hitaca pogodilo je Slovinića i Markoviđa, koji su zadobili prostrelne rane, ali je Kan ostao nepovređen. Tada je nastao opšti metež, a napad je uspeo da pobegne, gde ga je navodno čekala podrška na skuteru. - Navodno, skuter se zbog oseke nasukao na stenu i tada se jedan od njih povredio i ostavio tragove krvi na skuteru - rekao je ovaj medij ranije.

Nakon pucnjave, sam došao do Hitne

Kan je preživeo likvidacije i u našem glavnog gradu 2009. i 2013. godine. - U Beogradu je 2013. bio teško ranjen i jedva je preživeo napad. Nepoznata osoba u njega je tada ispalila četiri hica i on se tada sam dovezao do Hitne pomoći, a lekari su uspeli da mu spasu život. On tada nije hteo da kaže šta mu se dogodilo, gde, niti ko je pucao na njega. Rekao je svoje ime i izgubio svest. Kasnije je otkriveno da je na njega pucano iz automobila u pokretu na Novom Beogradu. Četiri godine ranije, takođe u Beogradu, ispred Arene, posle utakmice Partizan - Panatinaikos, upucan je u vrat - podsećaju sagovornici iz istrage. Kan je, inače, u Srbiji bio uhapšen 22. novembra 2011. po poternici koju je Crna Gora raspisala za njim zbog sumnje da je 1997. u Budvi , učestvovao u vatrenom obračunu u kom je ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je bio izručen Crnoj Gori.

Ubica iz "Ušća" hteo da smakne Kana

Lazar Ilić foto: Kurir

U Budvi je 22. januara uhapšen Kraljevčanin Lazar Ilić (24), za kojim je od septembra 2020. raspisana poternica zbog sumnje da je u garaži TC "Ušće" u Beogradu ubio Aleksandra Šarca, koji je bio saradnik "škaljaraca".

ubijeni aleksandar šarac foto: Printscreen Instagram

- Ilić je navodno imao zadatak da u Budvi likvidira i Marka Ljubišu Kana, visokopozicioniranog člana škaljarskog klana - rekao je ranije izvor Pobjede i dodao da je uhapšen i Ilićev sugrađanin S. S. i to u štek-stanu. - Pretpostavlja se da je osumnjičeni za ubistvo Šarca sada angažovan za Kanovo ubistvo. Policija je uhvatila određene kontakte koji povezuju Veljka Belivuka, Radoja Zvicera, kao i Lazara Ilića. Kod Ilića su pronađeni pištolj, kriptovani telefon i lažni pasoš - prenela je ranije Pobjeda, gde su dodali: - Ispituje se kako i kada je Ilić ušao u Crnu Goru, ko mu je pomogao u skrivanju i od koga je dobio direktivu za novu likvidaciju.

