POSTOJE DOKAZI DA SU KAVČANI MUČILI I ZLOSTAVLJALI SVOJE ŽRTVE? Crnogorski istažitelji prikupili više od 160 stranica materijala

Specijalni tužilac Saša Čađenović dostavio je juče crnogorskom Višem sudu naredbu o sprovođenju istrage protiv navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodana Kašćelana (58) i Radoja Zvicera (39) i još dvanaest osumnjičenih za teška krivična dela.

To je učinjeno nakon što je u petak veče Veće tog suda preinačilo odluku svog kolege Miroslava Bašovića i Kašćelana i njegovu ekipu poslalo u Istražni zatvor.

Inspektori, međutim, nisu uspeli da pronađu sve osumnjičene koje je Bašović samo nekoliko sati pre toga pustio na slobodu.

foto: Printscreen/Youtube/Vijesti online

Lisice na ruke stavili su Kašćelanu, njegovom telohranitelju Vladimiru Vučkoviću (45) i Kotoraninu Zoranu Kažiću (45).

Ni sinoć, do zaključenja izdanja "Vijesti", policajci nisu uhapsili odbegle Kotorane Miloša Radonjića (35) i Krsta Maroša (43), niti Darka Prelevića (30) iz Podgorice.

Policija je juče tragala i za Zvicerom, Nikšićaninom Radojem Živkovićem (35) zvanom Žuti, Podgoričaninom Milanom Vujotićem (39), Bjelopoljcem Srđom Juriševićem (39), Kotoranima Draganom Kneževićem (40) i Milanom Kneževićem (39), kao i Podgoričaninom Aleksandrom Dragićevićem (35). Prijavu su podneli i protiv Zdravka Perunovića (45) iz Nikšića, koji je od ranije u spuškom zatvoru.

Policija i Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiče tu grupu navodnih kavčana za najmanje jedno ubistvo i jedan pokušaj ubistva.

Navodno, dokazi o zverskom mučenju članova njima suprotstavljenog škaljarskog klana na više su od 160 stranica materijala koje je policija prikupila sa partnerskim službama iz dve evropske države.

Kako je nezvanično rečeno za crnogorske medije dan nakon prvog hapšenja iz Specijalnog državnog tužilaštva, kavčane terete za ubistvo tridesetogodišnjeg Podgoričanina, kome se od jula prošle godine gubi trag.

foto: detective-info.com.ua

Objašnjeno je da istražitelji sumnjaju da je u pitanju ubistvo, uprkos tome što nije pronađeno telo muškarca koji je prethodnih godina živio na primorju, a bio je blizak grupi okupljenoj oko škaljarskog kriminalnog klana.

Taj tridesetogodišnjak nestao je sredinom jula prošle godine, navodno između Kotora i Lovćena. Prema saznanjima u materijalu koji su istražitelji prikupili upravo su i dokazi o zverskom mučenju i ubistvu tridesetogodišnjaka.

Sagovornik iz istrage kazao je juče da mu je nejasno kako ti dokazi nisu bili dovoljni sudiji Bašoviću, koji je ocenio da je deo nezakonito prikupljen.

Iz Višeg suda u Podgorici ni juče nisu javno obrazložili odluku sudije Bašovića, niti što je bilo presudno da je Vijeće preinači.

Dok god policija ne pronađe navodne članove kavačkog kriminalnog klana koji su juče pušteni na slobodu odlukom sudije za istragu Miroslava Bašovića, on snosi direktnu profesionalnu i moralnu odgovornost ako neko od njih, dok je u bekstvu, počini bilo kakvo krivično delo, naročito likvidaciju.

To je juče kazao potpredsednik Vlade Dritan Abazović, komentarišući odluku Bašovića.

foto: BETA/Bojana Cupic

Abazović je saopštio da Bašoviću nije bilo dovoljno više od 160 strana dokaznog materijala kojim se vođe kavačkog klana terete za krivična djela za koja je zaprećena kazna do 40 godina zatvora, ali da je Vijeće, poništavajući njegovu odluku, "jasno stavilo do znanja šta misle o radu kolege u ovom slučaju".

Koordinator službi bezbednosti ocenio je i da je Bašović, zapravo, pustio kriminalce, a uhapsio državu.

- Cilj je bio poniziti policiju, SDT, javnost, dokazati da je mafija jača od države. I to nije sve. Sudija je ponizio međunarodne partnere koji su pomagali akciju i redom dva dana ranije upućivali čestitke crnogorskoj policiji na velikom uspjehu. Takođe, puštanjem 14 lica sa kriminalnom pozadinom da slobodno šetaju ulicama, htela se poslati poruka da se više niko ne može usuditi da krene na njih, te da sve aktivnosti UP i SDT vezane za kriminalne grupe, uopšte nemaju nikakvog smisla, niti ih treba preduzimati - rekao je on.

Abazović je rekao da je prekjučerašnji događaj "potvrdio da su kraci kriminalne hobotnice duboko u sistemu".

Konstatujući da je policija dva puta u tri dana izvodila spektakularne akcije, ocijenio je da se to u ovim okolnostima može nazvati podvigom.

(Kurir.rs/Vijesti)