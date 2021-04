ĐANI IZ DUBAIJA O NARKO-KAFEDŽIJI: Ne pravim se lud, ali ne ulazim u sitna crevca čime se moji poslovni partneri bave

Radiša Trajković Đani iznenađen je kada je saznao da je njegov poslovni partner Predrag Barnić sa kojim drži retsoran uhapšen sa pet kilograma droge i oružjem. U razgovoru za Kurir folker tvrdi da on ne zna čime se ugostitelj iz Beča bavi pored delatnsti koju zajedno rade.

- Mi jesmo držali restoran sa porodicom Barnić i dalje držimo. Nama je jako žao što se sve to desilo. Nisam u Srbiji i zatekla me je ta vest. On jeste naš veliki drug i prijatelj, kao i njegova porodica. Ja se ne pravim lud, ništa nisam pogrešno uradio u životu da bih imao čega da se stidim ili da se pravdam, ali se svojih prijatelja ne stidim niti ulazim u to ko se čime bavi. Prema nama je ta porodica savršena. Mi njih obožavamo, divni su ljudi, ne postoji čovek iz Srbije koga nisu dočekali, pomogli ispoštovali - kaže Đani.

I njegova supruga Slađana deli isto mišljenje:

- Ja sam sa njegovom Katarinom držala mali restorančić, ja ne ulazim u DNK-a ko se čime bavi. Moj suprug je pevač i ima pravo da se bavi čime želi. Ne ulazimo u creva ko se čime bavi. Imamo pravo da držimo šta želimo. Zaista nam je žao što im se to desilo. I mi smo ostali zatečeni, ali sve što mogu da kažem da su oni divni, porodični ljudi, veoma cenjeni i poštovani - zaključila je Trajkovićka.

