NE ZNA KAKO JE IZAZVAO NESREĆU U KOJOJ JE STRADALO 5 RADNIKA KOD NIŠA Uplakani vozač kamiona: I danju i noću se pitam kako i zašto

Goran Blagojević (47) iz Kraljeva koji je 29. novembra prošle godine oko 10.35 sati na autoputu Beograd - Niš, u visini mesta Gornja Trnava kamionom "Scania" usmrtio petoricu radnika "Telefon kabla" iz Kragujevca, danas na početku suđenja priznao je krivicu, bio je sve vreme suđenja uplakan, ali nije znao kako se našao u zaustavnoj traci, gde je bio parkiran pokvareni kombi sa poginulim zanatlijama.

U toj tragediji poginuo je, između ostalih, Žikica Veličković iz Rače Kragujevačke kome je to bio prvi dan na poslu.

Blagojević je profesionalni vozač, otac dvoje dece koji 11 godina pre toga nije imao nijednu saobraćajnu nesreću.

"Ne daj bože sve to nikome. Ne znam kako se dogodilo da pređem u zaustavnu traku. Bio sam odmoran, kamion je bio ispravan, ali do udara u kombi, ja njih nisam video. Od tog dana do danas, i danju i noću se pitam, kako se to dogodilo? Telefon jesam koristio pre toga preko slušalica, ali u vreme udara nisam razgovarao, nisam ništa učinio da bi mi odvratilo pažnju. Pre udesa, jedan automobil me je preticao i ja sam otišao malo udesno i mislim da je to doprinelo tragučnom događaju. Crveni trougao sigurno nije bio ispred kombija jer bih ga udario", rekao je Blagojević potvrdivši da je vozio uz pomoć tempomata koji je bio montiran da kamion ide 52 kilometara na sat.

Advokat optuženog Danilo Nikolić rekao je na početku suđenja da on i njegov klijent izražavaju duboko saučešće porodicama poginulih i povređenih kao i da od tada Blagojević "nije seo za volan niti će ikada da sedne". On je rekao da Blagojević nije vozio bezočno i bahato kao i da je ovo tragedija koju teško preživljava i Blagovejićeva porodica jer je Goran u teškom psihičkom stanju.

Tužilac Dušan Jovanović osvrnuo se na listing telefona Gorana Blagojevića.

"Kako objašnjavate to da ste vodili razgovor nakon naplatne rampe u Pojatama i to tačno 1.025 sekundi (17,5 minuta) odnosno od 10.12 sati, a što smo dobili preko bazne stanice?", pitao je Jovanović.

Blagojević je potvrdio da jeste razgovarao, ali da u trenutku tragedije nije imao telefonsku komunikaciju. Branilac Nikolić je rekao da od Pojata do mesta udesa ima 62 kilometara i da je on telefonom razgovarao 10 minuta pre nesrećnog sudara.

Kombi sa radnicima je tog dana bio parkiran u zaustavnoj traci. Po suvom vremenu i odličnoj vidljivosti Goran je vozio pravo, ali je iz nekog razloga skrenuo udesno i naleteo na kombi pun radnika.

Na licu mesta poginuli su zet i šurak Ljubiša (40) i Srđan (34), kao i Žikica Veličković , a kasnije su u niškoj bolnici povredama podlegli Boris Stanojević i Dejan Ristić.

Oni su išli na jug Srbije da bi završili ugovoreni posao, ali ih je zadesila zla sudbina.

Na sledećem ročištu koje je zakazano za kraj juna očekuje se svedočenje veštaka saobraćajne struke.

