PRIJEPOLJCU 3 GODINE I 4 MESECA ZATVORA: Ručnim kolicima švercovao 30 kg marihuane preko granice, pao posle DNK veštačenja

Viši sud u Užicu osudio je D. C. (40) iz okoline Prijeplja na tri godine i četiri meseca zatvora zbog toga što je 18. oktobra 2019. godine iz Crne Gore pokušao preko granice da prošvercuje u Srbiju 30 kilograma marihuane.

Kako je sud utvrdio, on je tog dana gurajući ručna kolica u kojima su bile dve torbe sa marihuanom, preko besputnog terena pokušao da pređe granicu kada je naleteo na patrolu policije. Posle naređenja policije da stane on se dao u bekstvo, tada nije uhvaćen, a tek posle DNK veštačenja nađenih tragova utvrđen je identitet švercera koji se do marta prošle godine krio kada je uhapšen pod sumnjom da je izvršio ovo krivično delo.

(Kurir.rs/Z. Š.)