VOLEO SAM ŽARETA, ALI SAM GA SE PLAŠIO, ON JE MENE MRZEO: Počelo suđenje Radoslavu Murgaškom (49) za ubistvo ROĐENOG BRATA

U višem sudu u Novom Sadu danas je počelo suđenje Radoslavu Murgaškom (49) iz tog grada, optuženom da je 12. juna 2020. godine hicima iz pištolja u dvorištu porodične kuće usmrtio tri godine mlađeg rođenog brata Žareta (46). Priznajući da je ubio brata, Radoslav je sudskom veću kojim predsedava sudija Vidoje Mitrić, tvrdio da je pucao u svog brata da bi zaštitio svoj život, a ne sa ciljem da ubije Žareta. Rekao je da su između njih dvojice više od 20 godina postojali problemi, i da se on plašio svog brata, koji je, po njegovim rečima, više puta u poslednjih nekoliko godina, u njegovoj blizini repetirao pištolj.

- Kajem se zbog svega, ja sam voleo Žarka – plačući je rekao Radoslav u sudnici. - Jako mi je žao i dok god u mojim venama ima krvi, žaliću za mojim bratom. - Ne sećam se nićega, ništa nisam video, sve mi je mračno iz tog perioda. Ne sećam se da li sam pucao bratu u glavu.

Po njegovim rečima, retko je dolazio u porodičnu kuću, nakon što se sa porodicom 2019. preselio u svoju, ali da je svakodnevno preko telefona razgovarao sa bolesnom majkom, o kojoj je brinuo brat Žare.

Ilustracija foto: Kurir/S.S, Shutterstock

- Ja brata nisam mrzeo, a on mene jeste, jer sam znao sve o njemu – kazao je Radoslav, navodeći da se uvek povlačio i da je gledao da odobrovolji brata.

Govoreći o onome što se desilo tog 12. juna prošle godine, Murgaški je rekao da je tog dana došao da donese novac da se plati pražnjenje septičke jame i da se plati račun za vodu. Brata, koji je farbao fasadu, video je u dvorištu.

- Prišao sam mu i sa dva metra od njega, izvadio sam novac i rekao da nije lepo da zavrće vodu koju redovno plaćam – ispričao je Radoslav. - Odgovorio mi je da će voda biti zavrnuta i da ću mu ja platiti mnogo više. Stavio sam novac u džep i krenuo kod majke, a on me je gađao nožem, a zatim i valjkom kojim je krečio, ali me nije pogodio. Čuo sam „klik“ imao sam strah da će me ubiti. Imao sam pomračenje, repetirao sam pištolj i pucao.

Nastavak suđenja je zakazan za 8. septembar kada će biti saslušani svedoci.

Ispred zgrade Višeg suda u Novom Sadu, prijatelji i poznanici ubijenog Žareta Murgaškog su jutros pre početka suđenja istakli transparent „pravda za Žareta“.

(Kurir.rs/Novosti, LJ.P.)