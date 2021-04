PUKLO KAO BOMBA, PRIZOR JE BIO JEZIV! Ispovest očevidaca stravične eksplozije u restoranu na Vračaru! FOTO

Očevici eksplozije koja se dogodila juče u restoranu libanske kuhinje na Vračaru kažu da je prizor bio jeziv i da je izgledao poput onih u filmovima.

- Stajala sam ispred frižidera i čula sam prasak, okrećem se, pada staklo i pada taj dečko. Njega je pritisak valjda izbacio, ne verujem da je tako mogao da istrči, jer je to bilo u trenutku. Prizor je bio jeziv, kao iz filmova, ja to nikad nisam doživela, nikad jači prasak nisam čula. Meni od toga i sad zuji u ušima, a mogu da zamislim kako je njemu. Pogledaš, sve polomljeno, svuda staklo, on povređen, unutra gori, užas - priča radnica trafike koja se nalazi prekoputa restorana.

Prema njenim rečima, u trenutku kada se ekplozija dogodila, u restoranu je bila i jedna radnica.

- Vidim dečka, pridiže se, seo je na stepenice. Ja sam znala da je i ona unutra, uhvati me panika zbog nje. Ali ona je onda sama polako izašla, bez povreda, bila je u kuhinji, dalje od te boce. Sela je pored momka i bila uz njega dok Hitna nije stigla - kaže žena za Blic i dodaje da su vatrogasci stigli brzo, ali da je do njihovog dolaska izašlo nekoliko momaka iz okolnih kafića koji su gasili požar.

Deo objekta, koji izgleda kao da će se srušiti, danas je ograđen trakom, pa se ulicom neposredno ispred njega ne može proći. Zatekli smo radnike kako raščišćavaju lokal, ali smo ostali smo uskraćeni za njihov komentar, jer im je, kako kažu, rečeno da ne daju informacije. Ispred smo videli dvojicu muškaraca koji stanuju u okolnim zgradama, a došli su da se raspitaju za stanje povređenog momka.

- Dobro je, u bolnici je - kratko je rekao jedan radnik i nastavio sa poslom.

Radnica iz susedne prodavnice kaže nije bila tu u vreme eksplozije, ali da je čula kako je sve izgledalo, jer joj je šokirana koleginica, koja je bila tada u smeni, ispričala šta se dogodilo, kao i komšije koje i danas samo o tome pričaju.

- Kaže koleginica puklo je kao bomba. Ona je istrčala odmah, a istrčali su i ljudi iz drugih objekata, stanari zgrada, jer se to čulo, odjeknulo je ulicom. Vatrogasci su rekli da je uzrok plinska boca. Ljudi kažu da je on nešto ili pogrešno spojio ili pustio neki ventil, ne znam to, to su priče, ali da je plin uzrok to su vatrogasci rekli. Nije mi jasno kako se desilo, ja otkad radim ovde njih sve znam kako izuzetno odgovorne po pitanju svega, od gazde pa do radnika, o svemu brinu. I te boce im stižu svaka dva dana, vidim kad im donose, šta je sad bilo tek ćemo saznati - rekla je devojka i dodala da povređenog momka nije dosad videla, pa pretpostavlja da je bio tek zaposlen.

Podsetimo, ekplozija, nakon koje je došlo do požara, dogodila se juče oko 10:30 u restoranu "Libanska kuhinja" na uglu Njegoševe i ulice Alekse Nenadovića na Vračaru. U njoj je povređen momak (36), kojem je to bio, prema pisanju medija, prvi radni dan tu. On je sa opekotinama i povredama zadobijenim od popucalog stakla prevezen u bolnicu.

