AUDI SMRTI POKOSIO JE DEJANA IZ NIŠA PRE 4 MESECA, SUPRUGA NE ZNA KAKO ĆE DALJE: U tužnoj ispovesti za Kurir otvorila dušu!

"Mali Teodor je izašao jednog dana da vidi sneg i video je plahatu. Ušao je u kuću i pitao "mama, kakva je ono nalepnica na kući, da li je tata umr'o". Morala sam tada da mu ispričam istinu o smrti svog oca, a on je na to onako tužno konstatovao "pa zar ću samo šest godina da živim zajedno s tatom".

Ovom tužnom sekvencom iz života Ilićevih počinje svoju priču Sonja Ilić, supruga Dejana Ilića (48), oca troje dece koga je 4. januara pokosio "audi smrti" za čijim je volanom bio Nemanja Stamenković(19) iz Beograda.

foto: M.S.

Ona kaže da je gubitak Nenada veliki šok za celu porodicu. Da ćerka Gabrijela najteže preživljava ove dane kada je jasno da se tata više neće pojaviti.

- Tada je padala kišica pa su Dejan i naš dobri komšija i prijatelj, Dragan Ognjenović otišli sami u šetnju. Uobičajno je da svi zajedno porodično krenemo da šetamo, a tog dana nismo samo zbog kiše. Običaj je da mi sa teodorom krenemo sa komšijama i to je naša ruta za šetnju, širok i prostran trotoar. Sada moram da budem jaka, ali odem na Dejanov grob i isplačem se zbog svega - priča Sonja.

foto: Printscreen

Ona objašnjava da je Dejan bio angažovan oko svih gorućih pitanja građana pa i oko "autobusa smrti" gde je 21. decembra pre tri godine poginulo osmoro građana, među kojima i troje dece.

- Dejan je toliko prezirao te nasilnike na kolovozima. Moj bratanac je bio u tom autobusu jer sam ja rodom iz Čokota. Na njegovu sreću prošao je s manjim povredama, ali poginuo mu je drug tako da se i on teško oporavio od toga. Dejan i ja smo prvi otišli da iskažemo vencem poštovanje prema poginulima i bili na protestima u Donjem Međurovu. Svega toga se teško sećam jer smo zajedno prošli kroz mnogo toga - priča ova majka koja je bez supruga ostala jer je Nemanja hteo verovatno da se pokaže kao mangup.

A, zavio je porodice u crno.

Tada je poginuo i dvanaestogodišnji Andrej Prenkljušaj, dečak koji je išao trotoarom, vraćajući se iz Stop Šopa gde je bio da kupi punjač za telefon.

Nemanja je te večeri bio da poveze dve petnaestogodišnje drugarice i u povratku iz pravca Kliničkog bcentra skrenuo je kružnim tokom u Bulevar Medijana. Iako je kolovoz bio mokar zbog kiše, on je "nagazio gas", izgubio kontrolu nad volanom i bočnim delom "sakupio" pešake.

foto: M.S.

Prema izveštaju veštaka on je išao brzinom 131 kilometara na sat, a na tom mestu je dozvoljeno 60 kilometara na sat. Stamenković se na sudu "vadio" kako mu je šuštalo u ušima, hvatala ga mala vrtoglavica, kako je neki auto išao paralelno s njima i po njegovim rečima hteo da ih udari pa je on ishitrno reagovao. Zbog svega toga se izjasnio da nije kriv.

- Najviše nas vređa to što se sada odugovlači to suđenje. sada je sud dozvolio da vozač ide na psihijatrijsko veštačenje i na magnetnu rezonancu kao da je bolestan. produžavaju proces iz ko zna kojih razloga, a sve je potpuno jasno - zaključuje Sonja.

Porodice poginulih u ovoj tragediji organizovale su protest danas na kome su tražili da se za nasilničku vožnju kazne vinovnici od pet do 12 godina, a ne kao do sada od dve do osam godina. Skup se održao u parku ispred Palate pravde u nišu gde je odloženo Nemanjino suđenje zbog tog veštačenja i zdravstvenih pregleda.

(Kurir.rs/M.S.)