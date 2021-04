NASTAVAK ISTRAGE PROTIV GORANA PAPIĆA: Njegov advokat izjavio da se zna ko je naredio vraćanje blidiranog automobila

Advokat Branislav Tapušković, branilac bivšeg zamenika načelnika SBPOK-a Gorana Papića, izjavio je danas da je u dosadašnjem toku istrage protiv Papića apsolutno utvrđeno ko je naredio vraćanje blindiranog automobila vođe organizovane kriminalne grupe Marku Miljkoviću, ali nije želeo da kaže o kome se radi.

- Ja vam neću reći ko je to naredio, ali je to do detalja utvrđeno. Sada je samo problem da se utvrdi način vraćanja vozila, koja su morala biti zadržana pod kontrolom, dok se ne utvrdi da li u njima postoji oružje i droga, za šta su bila potrebna, a ne da istog dana budu vraćena - rekao je Tapušković novinarima ispred Palate pravde pred saslušanje bivšeg ministra policije Nebojše Stefanovića, čiji se dolazak očekuje.

foto: Ana Paunković

Tapušković naglasava da je Stefanović svedok odbrane koga je on predložio.

- On treba da objasni situaciju zbog čega se po ovom gradu voze blindirana vozila - rekao je Tapušković.

foto: Ana Paunković

On, takođe, danas očekuje razrešenje pitanja u vezi sa pritvorom Papiću, koji je, kako tvrdi, trebalo da bude pusten da se brani sa slobode još pre osam dana.

Ispred Palate pravde okupljen je veliki broj medijskih ekipa, jer se očekuje dolazak Stefanovića, akutelnog ministra odbrane, koji treba da svedoči u tužlaštvu od 10 sati.

(Kurir.rs/Tanjug)