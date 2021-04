JUTKA PONOVO IZA REŠETAKA: Bivšem čelniku opštine Brus određen pritvor do 30 dana!

Posle saslušanja, na zahtev Višeg javnog tužilaštva Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Kraljevu (POSK), sudija za prethodni postupak odredio je Milutinu Jeličiću Jutki (59), bivšem predsedniku opštine Brus, pritvor do 30 dana kako u istrazi ne bi uticao na svedoke.

On je, podsećamo, osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i mahinacije oko državnog zemljišta na Kopaoniku, na teritoriji opštine Brus. Sumnjiči se da je kao predsednik Opštinskog veća, bez odluke članova većine, doneo zaključak kojim se dozvoljava postavljanje sedam privremenih objekata na Kopaoniku, iako takva odluka nije u nadležnosti veća.

Tako je pribavio korist budućim investitorima da pred nadležnim organima predstave da su imovinsko pravni odnosi sa opštinom Brus regulisani, na osnovu čega im je omogućeno priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Pritvor do 30 dana, kako takođe u istrazi ne bi uticao na svedoke, sudija za prethodni postupak, na predlog Višeg javnog tužilaštva POSK, odredio je i Jeličićevom saradniku Milošu Azdejkoviću (44), svojevremeno pomoćniku predsednika opštine za ekonomski razvoj i investicije. On se sumnjiči da je krivičnim delom trgovina uticajem pomagao Jeličiću u donošenju pomenutih zaključaka i to posredovanjem kod komunalnih inspektora kako ne bi obavili inspekcijski nadzor nad privremenim objektima na Kopaoniku.

Pod sumnjom da su učestvovali u ovoj aferi, u utorak je privedeno još četvoro osumnjičenih – M. I. (56), G. R.(56), A. S.(48) i D. K.(42) koji su posle saslušanja pušteni da se brane sa slobode.

Kako nezvanično saznajemo, protiv S. I. (48) biće podneta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja, kao i protiv S. M. (44), investitorke objekta na Pančićevom vrhu, za falsifikovanje službene isprave, ali su one trenutno nedostupne organima gonjenja.

(Kurir.rs/Novosti)