NOVI DETALJI UBISTVA AMERIKANCA NA ZVEZDARI: Komšije otkrile šta se dešavalo u kući u kojoj je Gavin nađen mrtav

Troje osumnjičenih Ð. V. (57), R. B. (35) i M. J. (38) uhapšeni su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da su ubili američkog državljanina Gavina Glima (54).

Kako su saopštili iz policije i Višeg tužilaštva, uhapšeni se terete za teško ubistvo. Zločin se dogodio u noći između 3. i 4. maja na Zvezdari, u naselju Bulbulder, u Ulici Veljka Dugoševića.

U Srbiji zbog ljubavi

- Amerikanac, koji je iz Njujorka u Srbiju došao krajem prošle godine, na Zvezdari je živeo s devojkom koja je naša državljanka. Pretučen je nasmrt u noći između ponedeljka i utorka, i to nakon svađe. Navodno je malo pre toga upoznao osumnjičene, s kojima je u jednoj udžerici pio celo veče - priča izvor i dodaje da je ubijeni stranac koji je u Srbiju došao zbog ljubavi.

- Sa Srpkinjom se upoznao preko Fejsbuka, zaljubio se i odlučio da otpočne život u Beogradu - kaže izvor.

Kako dodaje, još uvek nije poznato zašto se žrtva posvađala sa osumnjičenima, kao ni to pod kojim okolnostima su se upoznali. Navodno, osumnjičeni su od njega posle ubistva ukrali 2.500 dinara, pa je moguće da je motiv ubistva koristoljublje.

foto: Kurir

Među uhapšenima je i jedna žena, koja je navodno zvala policiju posle zločina.

- Još se ispituje koja je njena uloga i da li je bila u društvu muškarca u trenutku kada je ubijen - dodao je izvor upoznat sa slučajem.

foto: Kurir

Unakažen u kući

Kako je za Kurir juče potvrđeno na licu mesta, ubistvo se dogodilo u kući u kojoj živi jedan od uhapšenih Ð. V., a koji, kako navode njegove komšije, često okuplja njima nepoznato društvo. s kojima pije po celu noć.

- Čuli smo galamu, lupnjavu, glasnu muziku, pili su i ludovali celu noć. U šest sati jutros se još uvek čula muzika, a nekoliko sati kasnije sam videla policiju i saznala da je neko unutra ubijen - kaže jedna komšinica za Kurir.

Ona navodi da Ð. V. u kući živi sam jer je ostao bez svojih najbližih.

- Njemu je žena umrla pre nekoliko godina, sin mu je preminuo od droge, a ćerka mu je u zatvoru u jednoj susednoj zemlji zbog trgovine migrantima. On redovno dovodi neke ljude kod sebe, ponekad i beskućnike, da se druže, piju... Noćas međutim, ko zna šta se dogodilo među njima. Čula sam tokom uviđaja da je telo nastradalog čoveka pronađeno blizu ulaznih vrata, da je bio go do pojasa i da mu je telo bilo unakaženo od udaraca. Navodno su ga tukli čime su stigli, policija se raspitivala za sekiru i saksije. Krvi je bilo dosta u dvorištu, pa je to, kad je policija otišla, jedan naš komšija oprao - kaže naša sagovornica.

Osumnjičenima je juče određeno zadržavanje do 48 sati.

(Kurir.rs/J. S. - J. I. - A. S. B.)