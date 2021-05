NASTAVLJENO SUĐENJE ZA TRAGEDIJU U FABRICI MILAN BLAGOJEVIĆ: Saslušani svedoci nesreće, optuženi direktor i rukovodilac pogona

U Osnovnom sudu u Ivanjici danas je nastavljeno suđenje za tragediju u vojnoj fabrici "Milan Blagojević", koja se dogodila u julu 2017. godine kada su nastradala dvojica radnika Milomir Milivojević (25) i Milojko Ignjatović (55).

Na ovom ročištu, inače petom po redu, počelo je saslušanje svedoka ove nesreće Marka Mitrovića, inače bivšeg radnika u ovoj namenskoj fabrici.

Podsećamo, optuženi za ovu tragediju su generalni direktor Radoš Milovanović, kao i rukovodilac pogona Raketna goriva, u kome se dogodila tragedija, Vladimir Lončarević i rukovodilac sektora Bezbednost i zaštita na radu Tomo Stojić. Sva trojica optuženih, koji su ranije saslušani, negirali su krivicu.

foto: D. Č.

Prilikom unakrsnog ispitivanja svedoka Mitrovića, na čije svedočenje su uložili prigovore svi branioci optuženih, a zbog "selektivnog sećanja na nesrećni događaj", kao i zbog "neslaganja njegovog svedočenja sa izjavom datom pre tri godine pred tužiocem", on je napomenuo da se u pogonu u kome je izbio požar nije aktivirao protivpožarni sistem.

foto: D. Č.

Međutim, to su negirali advokati, punomoćnici optuženih, naglasivši da se u nalazu veštaka napominje da se "sistem aktivirao, te da je ceo pogon bio mokar od vode". On je, takođe, tvrdio da se u magacinskom prostoru nalazilo mnogo više od dozvoljene količine baruta, iako to, kako su branioci naglasili nije merodavno, odnosno "nije moglo uticati na ishod nesreće", što takođe stoji u nalazu veštaka. Svedok Mitrović je na pitanje advokata odbrane u više navrata rekao da nije imao prilike da izmeri količinu barutnih čestica, već da je procenu dao na osnovu buradi koje je video.

foto: Privatna Arhiva

Ovo ispitivanje trajalo je punih pet sati, i ono danas nije završeno, pa je novo ročište, odnosno nastavak saslušanja svedoka, zakazano za 1. jul tekuće godine. Radnici vojne fabrike u Lučanima i danas su direktora Milovanovića na suđenje su ispratili pružajući mu podršku iz fabričkog kruga.

- Ovo je veoma opasna i štetna proizvodnja i zato je naš prioritet bezbednost zdravlja na radu i zaštita od požara. Permanentno radimo na njihovom poboljšanju i unapređenju i ulažemo značajna sredstva u tom cilju. Bez obzira na situaciju sa koronom, preduzeće planira da u ovoj godini uloži oko 252 miliona dinara za povećanje bezbednosti i poboljšanje zdravlja radnika - rekla je Milka Jovanović Božić, referent za odnose sa javnošću u fabrici "Milan Blagojević".

(Kurir.rs/D. Čeković)