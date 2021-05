KRISTIJAN NE SME NI DA PISNE O VELJI NEVOLJI: Golubović mnogo zna, ali se plaši ODMAZDE ako prekši MAFIJAŠKI KODEKS!

Aeksandar Kristijan Golubović (53) bi kod tužioca mogao da otkrije mnogo o mutnim poslovima Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja (36), sa kojim se poznaje niz godina, ali će verovatno da ćuti zbog mafijaškog kodeksa, smatra poznati kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Fotografiju o njihovom poznanstvu prekjuče je objavio ekskluzivno Objektiv, a na njoj se vide Belivuk i Kristijan na stadionu FK Partizan. Međutim, niko iz Tužilaštva još nije preduzeo ništa povodom ove fotografije.

– To je takav tip ljudi, koji iz straha od odmazde neće da priča u policiji i tužilaštvu jer znaju šta ih čeka. Kao i u zapadnim zemljama, i ovde je, po uzoru na mafije iz tih država, uvezen surovi sistem kažnjavanja onih koji progovore. Verujem da bi to bilo i u ovom slučaju. On bi trebalo da da izjavu u svojstvu građanina – kaže za naš list Radovanović.

O poznanstvu Belivuka i Kristijana juče je nagađao i Ivan Mitrović, zvani Biza, koji sebe naziva Don iz Kruševca.

– Pa, Belivuka su mnogi znali… Viđali su ga na tribinama Partizana. Ne znam je l’ ga znao Kristijan. Ja sam Belivuka isto ranije video jednom na stadionu Partizana, ali ga lično ne znam – rekao nam je Don Biza. Međutim, Kristijanov advokat Gvozden Grgur izjavio je juče za Objektiv da njegov branjenik nema nikakve veze sa krivičnim delima za koje se terete Belivuk i ekipa.

Kurir.rs/Objektiv