TERETI SE ZA SILOVANJA 7 OŠTEĆENIH: Ovo je razlog zbog kog je optužnica protiv Miroslava Aleksića na ispravci

Viši sud u Beogradu vratio je prošle sedmice Višem javnom tužilaštvu optužnicu protiv vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića (68) na ispravku, pošto je ispitivao formalnu ispravnost optužnice, odnosno da li je propisno sastavljena.

Naredbu za vraćanje optužnice na ispravku donelo je krivično vanpretresno veće suda, rekla je za Tanjug portparolka suda Tatjana Tešić.

Formalna ispravnost optužnice (lični podaci okrivljenog, zakonski naziv krivičnog dela za koja se tereti, precizan opis dela, predloženi dokazi...) se prema Zakoniku o krivičnom postupku ispituje pre nego što se ona prosledi okrivljenom i njegovim advokatima na odgovor i pre utvrđivanja da li ima mesta potvrđivanju optužnice.

To znači da sud još nije razmatrao da li ima mesta potvrđivanju optužnice u sadržinskom smislu-postojanja opravdane sumnje da je Aleksić izvršio krivična dela za koja se tereti.

To će uslediti tek pošto tužilaštvo uredi optužnicu u skladu sa ZKP-om, a sud potvrdi njenu formalnu ispravnost i pošalje je odbrani na odgovor, koji nije obavezan.

Aleksić se inače tereti da je silovao i polno uznemiravao ukupno sedam polaznica te škole i nalazi se u pritvoru.

Optužnicom se tereti za izvršenje dva produžena krivična dela silovanja, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih.

Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih dela na štetu devet polaznica svoje škole glume od 2008. do 2020. godine, ali je optužen za devet krivičnih dela.

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje osmelile su se i druge devojke.

Jedna od devojaka je u vreme napastvovanja bila maloletna, dok su ostale tvrdile, da ih je napadao i dok su bile maloletne i nakon punoletstva.

Za krivično delo polno uznemiravanje zaprećena je novčana kazna ili zatvor do šest meseci, a ukoliko je učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Za silovanje su, u zaviosnosti od načina izvršenja predviođene različite kazne, od najmanje dve do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloletnica pet do 15 godina.

Radulović je Aleksića prva prijavila policiji u januaru, nakon čega je on uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru, a ubrzo su se i druge devojke osmelile da ga prijave.

