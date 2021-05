OTKRIVAMO KO JE BIO AMERIKANAC PRETUČEN NA SMRT U BEOGRADU: Imao zavidnu karijeru u SAD, došao radi DEVOJKE, pa ubijen zbog siće!

Sudeći prema onome što je napisano u njegovoj biografiji, Glim je diplomirao ekonomiju 1991. godine na univerzitetu Pen, a onda je šest godina radio u kompaniji „Vels Fargo“ i u Kraljevskoj banci Kanade kao službenik za stambene zajmove.

- Radeći taj posao naučio sam kako da implementiram ciljni marketing, osnovne elemente bankarskog potpisivanja, kao i to kako da pružim izuzetnu korisničku uslugu svakom klijentu kako bih premašio njegova očekivanja - ovako je Gavin u svojoj biografiji na poslovnoj društvenoj mreži koja je namenjena povezivanju poslodavaca i ljudi koji traže posao, opisao sticanje profesionalnih znanja.

Na istoj mreži je navedeno da je nakon prelaska u ulogu komercijalnog hipotekarnog savetnika počeo da sarađuje sa kompanijom “Kempington finans” sa Long Ajlenda. Tamo je zvanično počeo da radi od jula 2009. godine i bio je jedan od vodećih partnera.

- Gavin se pridružio kompaniji „Kempington finans“ 2009. godine kako bi postojećim, ali i budućim klijentima pružio čitav spektar mogućnosti korporativnog i poslovnog finansiranja. Njegovo iskustvo u finansiranju komercijalne hipoteke znači da za svaku kupovinu ili refinansiranje komercijalne nekretnine uvek postoji opcija zajma banke ili kredita za građane - reči su vodećeg partnera navedene kompanije.

foto: Printscreen Instagram

Radio je kao finansijski savetnik, gde mu je posao podrazumevao, kako je sam pisao u biografiji, da nudi poslovnu kreditnu liniju, poslovne kredite i mogućnosti finansiranja za sve vrste malih i velikih preduzeća. Preko tog posla direktno je sarađivao da velikim brojem banaka i finansijskih institucija.

Kao nezavisni prodajni agent svim zainteresovanima se nudio za poslovnu kreditnu liniju, poslovni zajam ili finansiranje opreme, kao i kredite za sve tipove preduzeća, za restorane, hotele, motele. Posao ga je na taj način spojio i sa građevinskim preduzećima, zanatskim radnjama i trgovinskim lancima. Prema onome što je navedeno u biografiji, uvodio je i potencijalne investitore na tržište Sjedinjenih Država, davao je časove poslovnog engleskog jezika, a govorio je i španski.

Voleo Srbiju i Srbe Da je Glim nudio poslove potvrđuje i objava na Instagramu koju su objavili zaposleni u jednom kafiću na Dorćolu.. - Gavin je stalno dolazio u naš kafić na Dorćolu. Bio je uvek kulturan i fin. Istina je da je voleo da popije, ali je mnogo voleo Srbe i Srbiju i svima je davao i čašćavao i voleo je sa svakim da popriča. Mnogima je nudio posao. Mnogo mi je žao, većina je gledala samo da ga iskoristi. Gavine počivaj u miru i Srbija je volela tebe - stoji u objavi.

Pored svega toga, bavio se i volonterskim radom. Kao volonter je pomogao deci bez roditeljskog staranja, a taj rad nazivao je nagradom. Vodio ih je na bejzbol, pisao je sa njima domaće zadatke, uz reči u vojoj biografiji da je svoj deci potreban neko ko će se brinuti o njima.

Podsetimo, on je došao u našu zemlju u decembru prošle godine zbog devojke. Nakon što se doselio živeli su zajedno, a ona ga je za vikend izbacila iz stana. On je posle toga pokušao da pronađe smeštaj u jednom hostelu u ulici Strahinjića Bana, gde nije primljen jer je, kako navode, bio u alkoholisanom stanju, pa je zaspao na klupi u neposrednoj blizini.Ubijen je u noći između 3. i 4. maja na Zvezdari u kući Vladimira Đorđevića (57), koji je uhapšen sa Marinom J. (38) i R. B. (35) zbog sumnje da su ga tukli do smrti. Prema onome što su pisali mediji, nakon što su ga ubili osumnjičeni su iz džepa nesrećnog muškarca ukrali 2.500 dinara, pa se, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, ovo smatra zločinom iz koristoljublja.

Kurir.rs/Blic