STAJAO JE NA PROZORU ZAPALJENE ZGRADE I MOLIO DA MU PRVO SPASU PSA: Detalji DRAME na trećem spratu u Novom Sadu

U Novom Sadu je danas oko 11 sati izbio je požar u zgradi u Ulici Stevana Hristića 25, a vatrogasci su taj požar vrlo brzo uspeli da ugase i brzom akcijom evakuišu 24 osobe. Kako je ranije MUP saopštio u ovom požaru dve osobe su zadobile povrede, dok je zbog posledica dima zbrinuto više njih.

Požar je izbio u stanu u prizemlju zgrade i onda se proširio na drugi stan, a gust dim proširio se kroz ceo objekat zbog čega stanari nisu mogli da izađu napolje, te su ih vatrogasci ekspresno evakuisali.

"Vratila sam se iz prodavnice i videla kako gust dim izlazi iz zgrade. U životu se nisam tako uplašila jer mi je ćerka ostala zarobljena u stanu", kaže Tatjana, stanarka zgrade u kojoj je izbio požar.

Ona sa porodicom živi na četvrtom spratu, a u trenutku požara je otišla do prodavnice dok je čekala da se suprug vrati kući, a ćerka je ostala u stanu. Kada se vratila ispred zgrade videla je gust dim i uspaničila se.

"Instinktivno sam pozvala ćerku, ona mi je rekla da je tata stigao kući i da se ni slučajno ne penje gore, da će oni odmah izaći iz stana", rekla je Tatjana.

U tom trenutku ispred zgrade je stiglo pet vatrogasnih kamiona, a vatrogasci su odmah razbili ulazna vrata zgrade da bi stanari lakše izlazili.

"Tada sam primetila komšiju sa trećeg sprata kako stoji na prozoru i drži psa u rukama i mokar peškir preko lica. Pošto je njegov stan u liniji iznad stana koji je izgoreo, kod njega se izgleda nakupilo najviše dima pa nije mogao da izađe. Jako se uplašio i dozivao je pomoć", ispričala je Tatjana detalje drame.

Tatjana navodi da su vatrogasci smirivali uznemirenog muškarca, a on je u strahu molio samo da mu prvo spasu psa.

"Ja sam mu rekla 'evo čekam ga, pusti ga' i on mi je dobacio svog psa. Jedva sam ga nekako uhvatila u naručje, ali sam povredila ruku i on mi je ispao na zemlju, ali na svu sreću nije mu ništa, samo se uplašio. Za to vreme vatrogasci su izveli komšiju", ispričala je Tatjana.

Ona navodi da je situacija delovala jako dramatično, ali da sem materijalne štete nije bilo nikakve tragedije. Tatjana se i zahvalila vatrogascima na "munjavitoj" akciji.

"Verujem da niko ne bi izgoreo, ali bi sigurno neko stradao od dima", kaže ona i dodaje da je komšija u čijem stanu je izbio požar "problematičan" i da se stanari žale na njega jer skuplja razne sirovine u stanu, pa se leti odatle šire neprijatni mirisi.

Istraga požara još je u toku, a ne isključuje se mogućnost da su požar izazvale neispravne instalacije, ali ni to da je neko namerno ubacio pikavac ili šibicu kroz otvoreni prozor stana.

